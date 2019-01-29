Рюрик и Добрыня. СТВ в гостях у семьи, где дети – с необычными именами

Имя – своеобразный код личности человека. От простого до экстраординарного. Самое длинное в мире имя состоит из 1 478 букв и носит его индиец по фамилии Брахматра. Необычно, мягко говоря. А как вам такой креатив?! Супруги Джексоны из Чикаго назвали своих детей, только подумайте: Менингит, Ларингит, Аппендицит, Перитонит и Тонзиллит. Весьма «оригинальное» чувство юмора.

А вот минчане с именами экспериментируют редко, но метко. Например, в столице сейчас живут Революция, Свобода, Родина, Олимпиада. Ксения Васильева, начальник отдела ЗАГС администрации Октябрьского района г. Минска:

Согласно Кодексу Республики Беларусь о браке и семье, имя ребёнку даётся с согласия родителей. Не более двух собственных имен. Орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать родителю в присвоении имени ребёнка, если только оно не противоречит общепринятым нормам морали либо национальным традициям.

Старшенькая Таисия, средненький Рюрик и кроха Добрыня – в этой семье родители со скромными именами Наталья и Денис, решили, что называется, «отыграться на детях». Прозвища для своих отпрысков выбрали не случайно.

Рюрик Чавко:

Меня зовут Рюрик. Это означает сокол, это символ справедливости.

Наталья Чавко:

Это наш младший, его зовут Добрыня. А вот дочка – Таисия, мы её назвали по святкам. И, наверное, популярные имена не передают то, что человек уникальный, какие-то особенности характера. Будут ли необычные имена наших юных героев созвучны с их взрослой жизнью, покажет время. На крайний случай, имя всегда можно сменить. Правда, с ним, по православным канонам, и свою судьбу. Поэтому, решивший уйти в монастырь и принять постриг, отказывается от мирской жизни, а значит и от мирского имени. Он перерождается. Фамилия человека является его связью с родом, отчество – с семьей, а вот имя даёт ему святого покровителя и защитника.

Отец Евгений:

В православной церкви принято давать имя в честь святого. У нас нет такой традиции давать вторые и третьи имена, это не православная традиция. У нас традиция такая, что дали имя человеку, его с этим именем покрестили и он с этим именем живёт.

Леонардо, Михей, Сулейман, Юша, Дион, Дарий, Камелия, Илария, Виана, Вивея, Майра, Верита, Асиль. Малыши с такими экзотическими именами появились на свет в 2019 году. Ксения Васильева:

Учитывая, что на сегодняшний день всё больше молодых людей вступает в брак с иностранными гражданами, появляется национальный элемент других культур. Например, Жюльен, Доминик, Туана, Хатиджа, Шухань. Сегодня родители любят возвращаться к исконно славянским именам, например, Франтишак, Франциск, Пелагея, Ядвига, Уршуля.