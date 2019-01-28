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«Мобильный ресурс с интерактивной картой дома. Мама либо папа могут пройти виртуальный тур по квартире. Будут подсвечены опасные места»

28 января 2019 07:25
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«Безопасность малышей в руках родителей». Под таким девизом в стенах клинического родильного дома Минской области стартовал социальный проект «Дети в безопасности». Обучающие тренинги, мастер-классы и программа дородовой и послеродовой подготовки. Какие ещё идеи будут воплощены в рамках инициативы, узнаем у организаторов.

«Мобильный ресурс с интерактивной картой дома. Мама либо папа могут пройти виртуальный тур по квартире. Будут подсвечены опасные места»-1

Наталья Навроцкая, руководитель «Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт» и компании «МамЭксперт»:
Мы планируем запустить мобильный ресурс с интерактивной картой дома. Мама либо папа могут зайти и пройти так называемый виртуальный тур по квартире. Ему будут подсвечены опасные места.

«Мобильный ресурс с интерактивной картой дома. Мама либо папа могут пройти виртуальный тур по квартире. Будут подсвечены опасные места»-4

За 2019 год организаторы проекта планируют оснастить учреждения здравоохранения Минской области уголками безопасности, ведь эта проблема остается актуальной во все времена. Ежегодно в Беларуси гибнет примерно 150 детей, потому к работе медицинских структур активно присоединяется МЧС.

Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:
На сайте 112.by есть целый раздел, который называется «Мультимедийные материалы». Кроме того, у нас есть мобильное приложение, в котором есть и тест молодым родителям, и вот в рамках этого проекта мы запланировали специальный подраздел.

«Мобильный ресурс с интерактивной картой дома. Мама либо папа могут пройти виртуальный тур по квартире. Будут подсвечены опасные места»-7

Увлекательные видеоуроки, истории опытных родителей и множество полезной информации направлены на то, чтобы взросление нового поколения проходило радостно и безопасно, как для ребёнка, так и для его родителей.

Татьяна Цед, врач-эпидемиолог:
Даже, если женщина знала абсолютно всё, вот этого ребёнка когда родив, она растеряется, поэтому мы хотим до родов показать и рассказать и после родов, чтобы она не была одна.

«Мобильный ресурс с интерактивной картой дома. Мама либо папа могут пройти виртуальный тур по квартире. Будут подсвечены опасные места»-10

В год, только здесь рождается четыре тысячи новых жителей нашей страны, а по всей республике в десятки раз больше. Потому организаторы надеются, что проект станет бессрочным. И все больше медицинских учреждений и компаний присоединиться к доброй инициативе, ведь работы в этом направлении тоже уже ведутся.

«Мобильный ресурс с интерактивной картой дома. Мама либо папа могут пройти виртуальный тур по квартире. Будут подсвечены опасные места»-13

Татьяна Баслай, заместитель главного врача по медицинской части:
У нас в роддоме создан модельный центр, куда могут прийти все желающие посмотреть, как проводится у нас работа по профилактике детского травматизма. Кроме того, мы планируем и проводим видеоконференции для всех медицинских работников в Минской области и планируем в дальнейшем обучать вновь поступающих к нам на работу.

«Мобильный ресурс с интерактивной картой дома. Мама либо папа могут пройти виртуальный тур по квартире. Будут подсвечены опасные места»-16

Молодым родителям следует помнить, что кроха воспринимает мир по-своему и их задача всячески им помогать. А цель государства – мотивировать и обучать родителей, ведь семья – залог успешной страны.

# Правила безопасности # Дети # Наталья Навроцкая # Анастасия Клебан # Татьяна Цед # Татьяна Баслай # Фотофакт # Дети

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