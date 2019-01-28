«Мобильный ресурс с интерактивной картой дома. Мама либо папа могут пройти виртуальный тур по квартире. Будут подсвечены опасные места»

«Безопасность малышей в руках родителей». Под таким девизом в стенах клинического родильного дома Минской области стартовал социальный проект «Дети в безопасности». Обучающие тренинги, мастер-классы и программа дородовой и послеродовой подготовки. Какие ещё идеи будут воплощены в рамках инициативы, узнаем у организаторов.

Наталья Навроцкая, руководитель «Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт» и компании «МамЭксперт»:

Мы планируем запустить мобильный ресурс с интерактивной картой дома. Мама либо папа могут зайти и пройти так называемый виртуальный тур по квартире. Ему будут подсвечены опасные места.

За 2019 год организаторы проекта планируют оснастить учреждения здравоохранения Минской области уголками безопасности, ведь эта проблема остается актуальной во все времена. Ежегодно в Беларуси гибнет примерно 150 детей, потому к работе медицинских структур активно присоединяется МЧС. Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:

На сайте 112.by есть целый раздел, который называется «Мультимедийные материалы». Кроме того, у нас есть мобильное приложение, в котором есть и тест молодым родителям, и вот в рамках этого проекта мы запланировали специальный подраздел.

Увлекательные видеоуроки, истории опытных родителей и множество полезной информации направлены на то, чтобы взросление нового поколения проходило радостно и безопасно, как для ребёнка, так и для его родителей. Татьяна Цед, врач-эпидемиолог:

Даже, если женщина знала абсолютно всё, вот этого ребёнка когда родив, она растеряется, поэтому мы хотим до родов показать и рассказать и после родов, чтобы она не была одна.

В год, только здесь рождается четыре тысячи новых жителей нашей страны, а по всей республике в десятки раз больше. Потому организаторы надеются, что проект станет бессрочным. И все больше медицинских учреждений и компаний присоединиться к доброй инициативе, ведь работы в этом направлении тоже уже ведутся.

Татьяна Баслай, заместитель главного врача по медицинской части:

У нас в роддоме создан модельный центр, куда могут прийти все желающие посмотреть, как проводится у нас работа по профилактике детского травматизма. Кроме того, мы планируем и проводим видеоконференции для всех медицинских работников в Минской области и планируем в дальнейшем обучать вновь поступающих к нам на работу.