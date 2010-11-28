Заботиться о малыше нужно еще до его рождения. Что необходимо для новорожденного?

Долгожданная выписка из родильного дома с розовощеким малышом на маминых руках – большой праздник. И он должен быть наполнен спокойствием и уверенностью. Принадлежности для новорожденного понадобятся с первых минут. Поэтому позаботиться о них нужно еще во время беременности.

Ольга Миколюк, продавец-консультант:

Самая первая необходимость – детская косметика: крем под подгузник, детское молочко, очищающее масло, твердое или жидкое мыло. Пеленки, подгузники, влажные салфетки.

Несомненные помощники современных мам – подгузники. Выбор – на любой вкус. Но не забывайте о параметрах малыша. Новорожденным необходим размер «1» (от двух до пяти килограммов).

А теперь приступаем к составлению первого гардероба малыша.

Ольга Миколюк, продавец-консультант:

В комплект белья для новорожденного входят ползунки, распашонка, желательно с рукавичками, чтобы ребенок себя не поцарапал. Также сюда входят чепчики и носочки.

А сразу после выписки дочке или сыну пригодиться уютная кроватка.

Ольга Миколюк, продавец-консультант:

В магазинах есть как деревянные кроватки, так и пластиковые. Манежи очень универсальны. Туда входят съемные пеленальные столики, есть музыкальные элементы, а также элементы качания, что очень облегчает жизнь маме.

Наполнение для одеяла и подушки для кроватки – высокотехнологическое, синтетическое, гипоаллергенное. Халафайбер или синтепон. Важный атрибут – мягкий бампер для стенок спального места малыша, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для уюта предлагаются изысканные балдахины. Они, правда, собирают на себе огромное количество пыли.

Обратите внимание на матрасики.

Ольга Миколюк, продавец-консультант:

Матрасики должны быть также, как и остальное детское белье, качественными и гипоаллергенными. По высоте они могут быть разных размеров. Родители предпочитают кокосовые матрасы. Они очень удобные и ортопедические. Не жесткие, и не мягкие.

Когда ребенок подрастает, можно подобрать ему матрас немного мягче, который состоит из пружин и кокосового волокна. Также туда может входить латекс. Гипоаллергенный материал.

Свежий воздух – один из основных залогов здорового и счастливого малыша. Без коляски не обойтись. Выбираем удобную, легкую, небольшую. Материал должен быть устойчив к перепадам температур и капризным погодным условиям. Немаловажна и универсальность.

Ольга Миколюк, продавец-консультант:

Есть коляски, которые трансформируются. У них переносная люлька, которая достается. Это очень удобно для мам. С ней можно ходить в поликлинику или в магазин.

Детская косметика, подгузники, одежда, кроватка, постельное белье и коляска – вот главное в списке покупок будущих родителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». От совета не отказалась и певица Ольга Плотникова. Теперь она уже дважды счастливая мама.

Ольга Плотникова, певица:

Я всегда говорю, что все нужно покупать заранее.

Для меня самая необходимая вещь, которая понадобилась уже в роддоме,– это люлька из коляски.

Тем, у кого нет стиральной машины, я настойчиво рекомендую ее купить. Потому что детской стирки так много, что справиться с ней вручную возможно, но это потребует очень много усилий и времени. Лучше все усилия приложить к своим детям. Стиральная машина – это еще одна важная вещь, которая должна присутствовать в каждом доме, где есть маленький ребенок.

Прогуляйтесь вместе с супругом по детским магазинам во время счастливых беременных дней. Вы станете на шаг ближе к рождению долгожданного малыша, расставите нужные акценты в пестром ассортименте и сможете подсказать родным и близким, что подарить вам в честь появления новой жизни на свет.