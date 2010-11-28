Прямой эфир

Заботиться о малыше нужно еще до его рождения. Что необходимо для новорожденного?

28 ноября 2010 13:00
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Долгожданная выписка из родильного дома с розовощеким малышом на маминых руках – большой праздник. И он должен быть наполнен спокойствием и уверенностью. Принадлежности для новорожденного понадобятся с первых минут. Поэтому позаботиться о них нужно еще во время беременности.

Ольга Миколюк, продавец-консультант:
Самая первая необходимость – детская косметика: крем под подгузник, детское молочко, очищающее масло, твердое или жидкое мыло. Пеленки, подгузники, влажные салфетки.

Несомненные помощники современных мам – подгузники. Выбор – на любой вкус. Но не забывайте о параметрах малыша. Новорожденным необходим размер «1» (от двух до пяти килограммов).

Подгузник

Подгузник

А теперь приступаем к составлению первого гардероба малыша.

Ольга Миколюк, продавец-консультант:
В комплект белья для новорожденного входят ползунки, распашонка, желательно с рукавичками, чтобы ребенок себя не поцарапал. Также сюда входят чепчики и носочки.

Детская одежда

А сразу после выписки дочке или сыну пригодиться уютная кроватка.

Ольга Миколюк, продавец-консультант:
В магазинах есть как деревянные кроватки, так и пластиковые. Манежи очень универсальны. Туда входят съемные пеленальные столики, есть музыкальные элементы, а также элементы качания, что очень облегчает жизнь маме.

Кроватки

Кроватка

Мягкий бампер для стенок кроватки

Наполнение для одеяла и подушки для кроватки – высокотехнологическое, синтетическое, гипоаллергенное. Халафайбер или синтепон. Важный атрибут – мягкий бампер для стенок спального места малыша, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для уюта предлагаются изысканные балдахины. Они, правда, собирают на себе огромное количество пыли.

Балдахины

Погремушка в кроватке

Балдахины

Обратите внимание на матрасики.

Ольга Миколюк, продавец-консультант:
Матрасики должны быть также, как и остальное детское белье, качественными и гипоаллергенными. По высоте они могут быть разных размеров. Родители предпочитают кокосовые матрасы. Они очень удобные и ортопедические. Не жесткие, и не мягкие.
Когда ребенок подрастает, можно подобрать ему матрас немного мягче, который состоит из пружин и кокосового волокна. Также туда может входить латекс. Гипоаллергенный материал.

Наполнитель

Свежий воздух – один из основных залогов здорового и счастливого малыша. Без коляски не обойтись. Выбираем удобную, легкую, небольшую. Материал должен быть устойчив к перепадам температур и капризным погодным условиям. Немаловажна и универсальность.

Коляска

Коляска

Ольга Миколюк, продавец-консультант:
Есть коляски, которые трансформируются. У них переносная люлька, которая достается. Это очень удобно для мам. С ней можно ходить в поликлинику или в магазин.

Люлька

Детская косметика, подгузники, одежда, кроватка, постельное белье и коляска – вот главное в списке покупок будущих родителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». От совета не отказалась и певица Ольга Плотникова. Теперь она уже дважды счастливая мама.

Ольга Плотникова, певица:
Я всегда говорю, что все нужно покупать заранее.
Для меня самая необходимая вещь, которая понадобилась уже в роддоме,– это люлька из коляски.
Тем, у кого нет стиральной машины, я настойчиво рекомендую ее купить. Потому что детской стирки так много, что справиться с ней вручную возможно, но это потребует очень много усилий и времени. Лучше все усилия приложить к своим детям. Стиральная машина – это еще одна важная вещь, которая должна присутствовать в каждом доме, где есть маленький ребенок. 

Прогуляйтесь вместе с супругом по детским магазинам во время счастливых беременных дней. Вы станете на шаг ближе к рождению долгожданного малыша, расставите нужные акценты в пестром ассортименте и сможете подсказать родным и близким, что подарить вам в честь появления новой жизни на свет.

Игрушки над кроватью

# Дети

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