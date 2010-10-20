Как минчане называют своих детей: от Брунгильды до Наполеона

Имена Светлана, Ольга, Татьяна, Наталья, Юлия уже не пользуются такой популярностью как лет 10-20 назад. Редко теперь встретишь и девочек с именами Клавдия, Ядвига, Виталина, Агафья, Варвара. Радует, что детей уже не называют в честь революции и тому подобному, когда появились Конармии и Энергии.





Правда, в телефонном справочнике Минска и сегодня можно встретить абонентов с именами Гарибальд, Наполеон, Кассандра, Бурнгильда, Кармен, Гранит, Радий и Орлеан. И с отчествами Филодельфович, Гертрудовна, Фаустович, Торпедович, Карабасовна, Электронович.





В нынешнем году в Минске самыми популярными именами для новорожденных стали Иван и Дарья. Также в числе лидеров Мария, Анна, Анастасия и Полина, Артем, Александр и Максим. Владислав и Никита – самые ходовые имена для мальчиков среди молодых родителей.





Среди имен, которые дают детям жители Минска есть и редкие старославянские. Так некоторые горожане пожелали назвать дочерей Любава, Божена, Зарина, Виталина, а сыновей Гордей, Яромир, Мирослав и Винсент.





Встречаются также иностранные имена, женские: Марика, Габриела, Камилла, Даниэла, мужские: Саид, Марик, Ричард, Тадеуш. В основном так называют детей поселившиеся в Минске иностранцы. Они же дают чадам и двойные имена, вроде Александр-Джеймс и Матвей-Доминик.





Что же влияет на выбор родителями имени для своих малышей? Многие уверены, что чем необычный имя, тем сильнее оно привлечет внимание посторонних. С детства такой ребенок будет ощущать свою необычность и отличие от других. Однако психологи говорят, что постоянное внимание и реакция окружающих способны оставить на детской психике очень глубокий след. Поэтому на родителей ложится большая ответственность: не всякий ребенок может выдержать повышенное внимание к своей персоне.





В ЗАГСах хоть и уверяют, что если родители желают дать своему ребенку имя, которого нет в общедоступных словарях, то по закону им никто препятствовать не может, однако очень внимательно отнестись к выбору имени для своего любимого ребенка. Ведь оно и вправду определяет дальнейшую судьбу.

Самое длинное в мире имя состоит 1478 букв. Чтобы его прочитать, требуется не менее 10 минут. Оно представляет собой ряд слитых воедино названий исторических мест, имен дипломатов, теологов и ученых. Во Франции была семья, где четверо сыновей носили имена месяцев года: Январь, Февраль, Март и Апрель. Белорусы столь бурной фантазией не отличаются. В последние годы минчане все чаще стали давать своим детям известные, но не столь широко распространенные имена.