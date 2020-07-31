«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе

Все мы помним прекрасный советский фильм «Чучело» о девочке Лене Бессольцевой, которую травили и обижали одноклассники.

Всё это – о буллинге в школе – травле, запугивании, третировании. Слово новое, явление старое. По данным ООН за 2006 год, насилию в школе подвергается каждый десятый школьник в мире, показатель ежегодно растет. В средствах массовой информации все чаще всплывают пугающие заголовки: «подростки выложили в сеть видео с избиением одноклассника», «девочка покончила жизнь самоубийством из-за травли в школе».

Марина Бондарович, психолог:

Буллинг, если переводить на более человеческий язык, – это травля, в общем-то беспощадная, бессмысленная абсолютно и без явной причины, вообще без причины. В конфликтной ситуации мы видим недопонимание со стороны нескольких или двух человек, есть зона конфликта, есть цель конфликта, есть причина и есть результат конфликта. У буллинга этого нет.

Психологи утверждают: от травли не застрахован никто, ведь агрессора может раздражать все. Однако чаще всего буллингу подвержены чувствительные, застенчивые дети, которые легко выходят из равновесия, реагируя на насмешки слезами. Дети, а в особенности подростки, жестоки, и любые отклонения от условной нормы для них, как красная тряпка для быка. В ход идут агрессия, высмеивание, иногда побои. В столице у правоохранителей этот вопрос на особом контроле.

Елизавета Зеленькова, участковый инспектор ИДН милиции общественной безопасности Фрунзенского РУВД г. Минска, старший лейтенант милиции:

Проблема буллинга в учреждениях образования действительно существует, однако эти случаи единичные. Инспекция по делам несовершеннолетних мгновенно реагирует на все сообщения, заявления, поступающие о буллинге в учреждении образования, и комплексно совместно с учреждением образования, законными представителями несовершеннолетних и самими подростками решается данная проблема. Также необходимо не забывать о том, что данный вопрос постоянно поднимается на общешкольных мероприятиях, в советах профилактики, а также на родительских собраниях.

Спокойствие, уверенность, решительное поведение ребенка, его понимание и принятие собственных способностей и уникальности помогут избежать травли или легче ее преодолеть, однако так выходит не всегда. К тому же, как утверждают специалисты, буллинг затрагивает психологически не только саму жертву, но и всех участников. Марина Бондарович:

Психологические проблемы: первое – в сторону которого травят, это будет вопрос: «почему» и дележка на две части: кто за и кто против. Буллинг четко делит на два фронта: или мы за, или мы против. Остаться в стороне практически невозможно. Да, бывает, кто-то остается, но, как практика показывает, таких очень мало, потому что участники как бы конфликта а-ля буллинга этого не позволяют.

Эксперты подсказывают: признаки постоянных унижений можно распознать. Это потеря аппетита и нарушение сна, беспричинные слезы, эмоциональные всплески, необоснованная агрессия, ссадины и синяки. В более серьезных случаях – физическое преследование, могут пропадать вещи и деньги. Чаще всего о таких ситуациях сообщают правоохранителям прямо из школы. Александр Черняк, начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности Фрунзенского РУВД г. Минска, полковник милиции:

Прессинг, буллинг, троллинг контролируем, стараемся выявлять на ранних стадиях, потому что последствия этих всех моментов могут быть самыми плачевными, вплоть до суицидальных попыток. Поэтому работаем в первую очередь с классными руководителями, с социально-педагогической службой школы, вызываем родителей. При необходимости, если вовлечен весь класс, большой коллектив, собираем родительские собрания, я лично и инспекторы проводим работу среди родителей.

В таком случае специалисты советуют бить тревогу и действовать немедля. Действовать, чтобы спасти своего ребенка от серьезных последствий – депрессии или суицида. Однако статистика неумолима: 70% подростков, переживших травлю, так и не смогли обратиться к родителям из-за стыда, недоверия или страха быть непонятыми и даже наказанными. Марина Бондарович:

Постарайтесь в этой ситуации принять активное участие и, понятное дело, что на стороне ребенка. Разобраться, в чем дело. Или убрать то, что нас триггерит, или поменять эту ситуацию, но разобраться. И достаточно жестко, если нужно, потому что такая травля влечет за собой очень серьезные последствия.

Эксперты рассказывают: несмотря на стихийность проблемы, снизить вероятность буллинга все же можно. Родителям школьника, который переходит в новый коллектив, рекомендуется помочь ребёнку укреплять взаимосвязи с его товарищами и заводить новых друзей. К примеру, приглашать знакомых и одноклассников на дни рождения и вечеринки. Если травли избежать так и не удалось, специалисты настаивают на серьезном разговоре с чадом. Только так можно решить проблемную ситуацию. Марина Бондарович:

Это психологическая неуравновешенность. Мы понимаем, что что-то тут происходит не то, что-то не так, недоговаривание, т. е. человек потерялся, он не понимает, что происходит. Вы смотрите на ситуацию и не понимаете, что делать, как дальше, как из этого выйти. Обычного выхода нет. Тут надо смотреть достаточно нестандартные методы.

Если физический буллинг состоялся и не обошлось без телесных повреждений, необходимо срочно обратиться в органы уголовного преследования, написать заявление. В целом любая травля трактуется в законодательстве как реальная угроза жизни, и в этом случае обидчик точно получит по заслугам. Виктория Рудая, участковый ИДН милиции общественной безопасности Фрунзенского РУВД г. Минска, лейтенант милиции:

Осуществляем мониторинг социальных сетей, в ходе которого обращаем внимание на комментарии, посты несовершеннолетних. Также мы взаимодействуем с иными субъектами профилактики такими, как управление по образованию, комиссия по делам несовершеннолетних, а также работаем с законными представителями подростков, в ходе которых разъясняем Декрет Президента Республики Беларусь №18 и проводим профилактические беседы.