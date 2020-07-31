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«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе

31 июля 2020 10:12
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Все мы помним прекрасный советский фильм «Чучело» о девочке Лене Бессольцевой, которую травили и обижали одноклассники.

«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе -1

Всё это – о буллинге в школе – травле, запугивании, третировании. Слово новое, явление старое. По данным ООН за 2006 год, насилию в школе подвергается каждый десятый школьник в мире, показатель ежегодно растет. В средствах массовой информации все чаще всплывают пугающие заголовки: «подростки выложили в сеть видео с избиением одноклассника», «девочка покончила жизнь самоубийством из-за травли в школе».

«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе -3

Марина Бондарович, психолог:
Буллинг, если переводить на более человеческий язык, – это травля, в общем-то беспощадная, бессмысленная абсолютно и без явной причины, вообще без причины. В конфликтной ситуации мы видим недопонимание со стороны нескольких или двух человек, есть зона конфликта, есть цель конфликта, есть причина и есть результат конфликта. У буллинга этого нет.

«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе -5

Психологи утверждают: от травли не застрахован никто, ведь агрессора может раздражать все. Однако чаще всего буллингу подвержены чувствительные, застенчивые дети, которые легко выходят из равновесия, реагируя на насмешки слезами. Дети, а в особенности подростки, жестоки, и любые отклонения от условной нормы для них, как красная тряпка для быка. В ход идут агрессия, высмеивание, иногда побои. В столице у правоохранителей этот вопрос на особом контроле.

«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе -7

Елизавета Зеленькова, участковый инспектор ИДН милиции общественной безопасности Фрунзенского РУВД г. Минска, старший лейтенант милиции:
Проблема буллинга в учреждениях образования действительно существует, однако эти случаи единичные. Инспекция по делам несовершеннолетних мгновенно реагирует на все сообщения, заявления, поступающие о буллинге в учреждении образования, и комплексно совместно с учреждением образования, законными представителями несовершеннолетних и самими подростками решается данная проблема. Также необходимо не забывать о том, что данный вопрос постоянно поднимается на общешкольных мероприятиях, в советах профилактики, а также на родительских собраниях.

«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе -9

Спокойствие, уверенность, решительное поведение ребенка, его понимание и принятие собственных способностей и уникальности помогут избежать травли или легче ее преодолеть, однако так выходит не всегда. К тому же, как утверждают специалисты, буллинг затрагивает психологически не только саму жертву, но и всех участников.

Марина Бондарович:
Психологические проблемы: первое – в сторону которого травят, это будет вопрос: «почему» и дележка на две части: кто за и кто против. Буллинг четко делит на два фронта: или мы за, или мы против. Остаться в стороне практически невозможно. Да, бывает, кто-то остается, но, как практика показывает, таких очень мало, потому что участники как бы конфликта а-ля буллинга этого не позволяют.

«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе -11

Эксперты подсказывают: признаки постоянных унижений можно распознать. Это потеря аппетита и нарушение сна, беспричинные слезы, эмоциональные всплески, необоснованная агрессия, ссадины и синяки. В более серьезных случаях – физическое преследование, могут пропадать вещи и деньги. Чаще всего о таких ситуациях сообщают правоохранителям прямо из школы.

Александр Черняк, начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности Фрунзенского РУВД г. Минска, полковник милиции:
Прессинг, буллинг, троллинг контролируем, стараемся выявлять на ранних стадиях, потому что последствия этих всех моментов могут быть самыми плачевными, вплоть до суицидальных попыток. Поэтому работаем в первую очередь с классными руководителями, с социально-педагогической службой школы, вызываем родителей. При необходимости, если вовлечен весь класс, большой коллектив, собираем родительские собрания, я лично и инспекторы проводим работу среди родителей.

«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе -13

В таком случае специалисты советуют бить тревогу и действовать немедля. Действовать, чтобы спасти своего ребенка от серьезных последствий – депрессии или суицида. Однако статистика неумолима: 70% подростков, переживших травлю, так и не смогли обратиться к родителям из-за стыда, недоверия или страха быть непонятыми и даже наказанными.

Марина Бондарович:
Постарайтесь в этой ситуации принять активное участие и, понятное дело, что на стороне ребенка. Разобраться, в чем дело. Или убрать то, что нас триггерит, или поменять эту ситуацию, но разобраться. И достаточно жестко, если нужно, потому что такая травля влечет за собой очень серьезные последствия.

«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе -15

Эксперты рассказывают: несмотря на стихийность проблемы, снизить вероятность буллинга все же можно. Родителям школьника, который переходит в новый коллектив, рекомендуется помочь ребёнку укреплять взаимосвязи с его товарищами и заводить новых друзей. К примеру, приглашать знакомых и одноклассников на дни рождения и вечеринки. Если травли избежать так и не удалось, специалисты настаивают на серьезном разговоре с чадом. Только так можно решить проблемную ситуацию.

Марина Бондарович:
Это психологическая неуравновешенность. Мы понимаем, что что-то тут происходит не то, что-то не так, недоговаривание, т. е. человек потерялся, он не понимает, что происходит. Вы смотрите на ситуацию и не понимаете, что делать, как дальше, как из этого выйти. Обычного выхода нет. Тут надо смотреть достаточно нестандартные методы.

«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе -17

Если физический буллинг состоялся и не обошлось без телесных повреждений, необходимо срочно обратиться в органы уголовного преследования, написать заявление. В целом любая травля трактуется в законодательстве как реальная угроза жизни, и в этом случае обидчик точно получит по заслугам.

Виктория Рудая, участковый ИДН милиции общественной безопасности Фрунзенского РУВД г. Минска, лейтенант милиции:
Осуществляем мониторинг социальных сетей, в ходе которого обращаем внимание на комментарии, посты несовершеннолетних. Также мы взаимодействуем с иными субъектами профилактики такими, как управление по образованию, комиссия по делам несовершеннолетних, а также работаем с законными представителями подростков, в ходе которых разъясняем Декрет Президента Республики Беларусь №18 и проводим профилактические беседы.

«Такая травля влечёт за собой очень серьёзные последствия». Что делать родителям, если его ребёнка обижают в школе -19

Если решить конфликт быстро не удалось, а ситуация окончательно вышла из-под контроля, не бойтесь перевести ребенка в другую школу. Это может пугать его, но в любом случае гораздо здоровее, чем ежедневные угрозы и унижения.

# Психология

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