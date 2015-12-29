«Весна начинается, цветут цветы»: звезда «Мемуаров гейши» Чжан Цзыи впервые стала мамой

Новости Китая. 36-летняя актриса Чжан Цзыи, известная по фильмам «Мемуары гейши» и «Дом летающих кинжалов», впервые стала мамой.
Она подарила дочь своему супругу, 44-летнему рок-музыканту Ванг Фенгу.
Чжан Цзыи (запись в социальной сети):
Я, ты, она... С появлением этой маленькой жизни мы обрели свою семью. Все прошло гладко и благополучно. Бесконечно благодарна!
На своей странице в социальной сети Ванг Фенг посвятил новорожденной дочери несколько поэтических строк.
Ванг Фенг (запись в социальной сети):
Весна начинается, цветут цветы...
Поклонники актрисы и рок-музыканта до сих пор с восторгом вспоминают их помолвку. Предложение руки и сердца Чжан Цзыи получила на вечеринке в преддверии празднования ее 36-го дня рождения. Ванг Фенг встал на одно колено, а кольцо с бриллиантом ему доставил дрон, управляемый со смартфона.
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