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«Весна начинается, цветут цветы»: звезда «Мемуаров гейши» Чжан Цзыи впервые стала мамой

29 декабря 2015 13:46
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Новости Китая. 36-летняя актриса Чжан Цзыи, известная по фильмам «Мемуары гейши» и «Дом летающих кинжалов», впервые стала мамой. 

Она подарила дочь своему супругу, 44-летнему рок-музыканту Ванг Фенгу.

Чжан Цзыи (запись в социальной сети):
Я, ты, она... С появлением этой маленькой жизни мы обрели свою семью. Все прошло гладко и благополучно. Бесконечно благодарна!

«Весна начинается, цветут цветы»: звезда «Мемуаров гейши» Чжан Цзыи впервые стала мамой-1


Фото. Ванг Фенг

«Весна начинается, цветут цветы»: звезда «Мемуаров гейши» Чжан Цзыи впервые стала мамой-3

На своей странице в социальной сети Ванг Фенг посвятил новорожденной дочери несколько поэтических строк.

Ванг Фенг  (запись в социальной сети):
Весна начинается, цветут цветы...

Поклонники актрисы и рок-музыканта до сих пор с восторгом вспоминают их помолвку. Предложение руки и сердца Чжан Цзыи получила на вечеринке в преддверии празднования ее 36-го дня рождения. Ванг Фенг встал на одно колено, а кольцо с бриллиантом ему доставил дрон, управляемый со смартфона.

О других известных людях, которые стали родителями в минувшем году, читайте здесь

# Дети # Фотофакт # Звезды # Чжан Цзыи # Ванг Фенг

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