В Станьковском детском саду температура в некоторых группах не превышает 10 градусов

Новости Беларуси. В детском саду в Дзержинском районе в некоторых группах градус на термометре не поднимается выше плюс 10. При этом предъявить претензии местной котельной нельзя, ведь вырабатывает тепла она в достатке. Да и потери энергии по дороге исключены, ведь до детсада рукой подать.

Многодетная мама забирает своих детишек из детского сада раньше обычного, чтобы не рисковать их здоровьем. Несмотря на теплую одежду, малыши переохлаждаются.

Марина Юшкевич, многодетная мама:

Температура не достигает 10 градусов. Ставят обогреватели, греют детей, одеваем очень тепло. К вечеру у ребенка холодные руки. Часто болеют дети.

В Станьковском детском саду по списку 48 детей, в последние дни их здесь почти вдвое меньше. Из четырех разновозрастных групп сделали две. Так теплее.

Лариса Наумова, заведующая ГУО «Станьковский детский сад № 1» Дзержинского района:

Сейчас дети находятся в двух группах, которые соответствуют температурному режиму. На первом этаже 20 градусов и на втором этаже у нас теплый музыкальный зал. Все свое свободное время дети находятся в теплом помещении. «Сон-час» они спят в спальне, там 16 градусов.

В здании, где находятся дети, мягко говоря, внештатная ситуация, и чтобы разобраться в ней, наша съемочная группа прибыла из столицы. Однако начальник местного отдела образования не счел нужным появится «на передовой». По телефону передавал заведующей сада все распоряжения, в том числе и по поводу нашего участия в решении проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Наумова, заведующая ГУО «Станьковский детский сад № 1» Дзержинского района:

В группу мы не будем заходить, там сейчас «сон-час» идет. В группах мне сказали, что не нужно. Почему? Сказали ограничиться коридором.

До трубы не дотронуться – температура примерно 60-70 градусов. В то время термометр показывает плюс 15.

Так куда же девается тепло? Мы обратились к коммунальникам. На балансе местного ЖКХ детсадовская котельная.

Виталий Позняк, главный инженер филиала «Фанипольское ЖКХ» Дзержинского района:

От 10 до 12, 73 градуса. Согласно температурному графику. На данный момент с котельной выход теплоносителя – 75 градусов.

От котельной до детского сада примерно 10 метров. Вариант, что тепло улетучивается «по дороге», не проходит. Труба ведь в здании горячая. Однако температура в помещениях, расположенных совсем рядом, явно различается.

Специалисты по теплооборудованию прошли по всему детскому саду, проверили батареи, утепленность окон и вынесли свой вердикт.

Виталий Позняк, главный инженер филиала «Фанипольское ЖКХ» Дзержинского района:

Первая причина – не батареи, а конвекторы стоят. Вторая причина – у вас, возможно, засоренная система. Она не промывалась столько лет сколько этому садику, 20 лет.

Опять же, по телефону и через заведующую, руководитель Дзержинского отдела образования передал: документация по ремонту теплосистемы готовится. Однако вопрос когда будет тепло в группах, где весь день проводят дети, так и остался риторическим.