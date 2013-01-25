Болезни опорно-двигательного аппарата у детей

Прямые стройные ноги, ровная спина, расправленные плечи – не об этом ли мечтает каждая мама, глядя на своего малыша? Но иногда нарушения опорно-двигательного аппарата доставляют массу переживаний родителям и страдания детям. Ортопедия в буквальном смысле означает воспитание правильного или прямого. Как же помочь ребенку стать юным Аполлоном или Венерой и чем же ему может помочь в этом ортопедия?

Михаил Александрович Герасименко, главный внештатный травматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии БГМУ, доктор медицинских наук:

На данный момент у всех на слуху такие заболевания как дисплазия тазобедренных суставов, которая раньше называлась врожденный вывих бедра, нарушение, сколиотическая болезнь, врожденная мышечная кривошея, врожденная косолапость. Если говорить о городе Минске, то структура детской ортопедической патологии за последние 10-15 лет значительно изменилась: если раньше на первый план выходили такие проблемы, как врожденный вывих бедра уже сформировавшийся, выраженная форма косолапости, врожденная мышечная кривошея, то на данный момент мы с этой проблемой практически справились.

То есть на сегодняшний день такие заболевания, как кривошея или косолапость – это уже достаточно редкое явление?

Михаил Александрович Герасименко, главный внештатный травматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Безусловно. Для нас, для хирургов, детских ортопедов, это достаточно редкое явление, поскольку благодаря той системе, которая сейчас выстроена в городе, раннего скрининга, ранней диагностики, эти заболевания диагностируются на раннем этапе и успешно лечатся. То есть эти дети до нашей операционной не доходят.

Ну а бывает еще так: смотрит мама и говорит: «Ну почему у старшего ножки такие ровные, а у младшего они имеют какие-то особенности, то ли вывернуты, то ли вогнуты». Это какая-то норма или патология, или вариант?

Михаил Александрович Герасименко, главный внештатный травматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Да, в каждом случае необходимо разбираться индивидуально. Есть физиологические искривления нижних конечностей, которые с течением возраста проходят самопроизвольно, исправляются. Есть варианты, которые мы относим к патологии. В частности, например, гену-варум, или варусная деформация коленных суставов (О-образное искривление нижних конечностей – прим. ред.), вальгусная деформация коленных суставов, плоско-вальгусная деформация стоп. Это те варианты патологий, к которым необходимо присматриваться, которые необходимо иметь в виду и которые подлежат в ряде случаев лечению.

То есть это не обязательная ситуация, когда приходят родители и говорят: «Сделайте что-нибудь, чтобы они стали ровные», да? И здесь необходимо ответить, что, если это не приносит никаких неудобств в передвижении ребенка, то, вероятно, ничего предпринимать не надо.

Известно, что окончательно приспособиться к жизни в вертикальном состоянии ребенку удается лишь к подростковому возрасту. А это значит, что многое, что происходит с его телом, точнее, скелетом, до этого момента укладывается в понятие нормы. К примеру, О-образные ноги.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

О-образные ноги, или варусная деформация голени, как называют, до 3 лет может считаться вариантом нормы.

Но это может быть и проявлением давно забытого заболевания.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Может быть как проявление рахита у ребенка.

Поэтому, если есть необходимость, врачи назначают препараты с витамином D. Ненавистный старшему поколению рыбий жир выпускается сегодня в разных вариантах.

К школьному возрасту такая деформация – вальгусная, если правильно говорить, уходит. И ножки ребенка становятся ровными.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Х-образная деформация голени может идти за счет того, что у ребенка есть плосковальгусная деформация стопы. На это надо обращать внимание. Надо запрещать садиться ребенку на ноги, то есть не подкладывать ноги под себя, садиться и держать ноги прямо либо перед собой по-турецки.

Вообще, большинство из того, что кажется для родителей деформацией в скелете, на самом деле ею не является, к счастью. Но береженого бог бережет. И здесь чрезмерная настороженность мам и пап может оказать малышу неоценимую услугу. Дело в том, что есть патологии, которые лучше всего исправлять именно в раннем возрасте. Допустим, кривошея.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Врожденное недоформирование, аномалия развития кивательной мышцы.

Диагноз на сегодня редкий, и потому, что устанавливается сразу, прямо в роддоме после осмотра неонатолога и детского ортопеда. И лечится до года за счет массажа и физеопроцедур.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Большое количество сеансов массажа. Это 60-80, иногда доходит и до 100 сеансов.

Если этого не сделать, то ребенок может стать инвалидом.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

У ребенка происходит асимметрия лица, наклон головы в одну сторону, поворот в обратную – это типично при кривошее. Если не вылечить до года, потом надо будет прибегать к оперативному лечению.

То же самое и с косолапостью. Помните об этом, родители.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Если есть необходимость, дополнительно надо назначать физеопроцедуры, массаж, очень хорошо бассейн.

Остается всего одна проблема: врожденный вывих.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Это внутриутробное недоформирование всех элементов тазобедренного сустава.

На первом осмотре в поликлинике на первом-втором месяце жизни ребенка врач задает простые, казалось бы, вопросы. Но ответы на них – решающие.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Доношен ребенок или нет, какое было головное предлежание.

Это факторы, при которых чаще всего может быть дисплазия тазобедренных суставов. Проверяем длину ножек, чтобы сгибались под прямым углом. Также осмотр ягодичных складок.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

В норме считается, когда у ребенка 3 адукторные складки.

Легкую дисплазию, как правило, можно вылечить так называемым широким пеленанием.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Берется пеленка фланелевая теплая, прокладывается между ног. Это и есть широкое пеленание, с одной стороны пришиваются завязки, чтобы удобно носить. Так ребенок находится постоянно, и ночью, и днем. Снимать на купание и на переодевание. И в 3 месяца нужно показаться.

Помимо того, ежедневная гимнастика минут на 15.

Михаил Александрович Герасименко, главный внештатный травматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Истинный врожденный вывих бедра – это крайне редкая тератогенная патология. То есть ребенок находится еще в утробе матери, а у него на фоне, допустим, какого-то системного заболевания имеются уже множнственные вывихи, в том числе и вывихи бедер. На данный момент правильно говорить "развивающаяся дисплазия тазобедренных суставов". Термин развивающаяся дисплазия тазобедренных суставов подразумевает то, что это заболевание имеет обратимый характер. Ребенок может родиться с дисплазией тазобедренных суставов, с нарушением их развития, но на фоне правильных лечебных и профилактических мероприятий мы можем вылечить этого ребенка в течение первого года жизни. В то же время ребенок может родиться с клинически здоровыми тазобедренными суставами, но на фоне неправильных действий, в первую очередь, родителей, в тазобедренных суставах могут проявиться признаки дисплазии, то есть нарушение центрации головок, смещение головок, вплоть до формирования вывиха.

Следующие по распространенности ортопедические заболевания – это нарушение осанки.

Михаил Александрович Герасименко, главный внештатный травматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Действительно, данная проблема достаточно серьезно стоит сейчас перед детской ортопедией не только у нас, это во всем мире, тенденция гиподинамии, снижению физической активности – она прямым образом обуславливает развитие и увеличение частоты такого заболевания, как сколиотическая болезнь и нарушение осанки. Безусловно, это серьезное заболевание, которое имеет не только косметические проблемы, но и серьезные медицинские проблемы, которые возникают в периоде половозрелости после того, как ребенок, скажем так, вырастает. В первую очередь, сколиотическая болезнь чревата быстрым развитием остеохондроза, развитием различных соматических заболеваний, сердечной недостаточности, легочной недостаточности и так далее.

Скажите, пожалуйста, а это заболевание как-то корректируется?

Михаил Александрович Герасименко, главный внештатный травматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что самый лучший способ лечения – это профилактика. Своевременная диагностика, своевременно проведенные профилактические мероприятия дают хороший эффект в подавляющем большинстве случаев. В редких случаях на фоне сложно купируемого процесса, на фоне врожденного сколиоза иногда требуется хирургическое вмешательство.

Поскольку в тот момент, когда малыши учатся ходить, и их походка неустойчива, у мамы может возникнуть вопрос: а все ли в порядке у ребенка с позвоночником?

В раннем детстве, до 6 лет, сколиоз вряд ли обнаружит себя. А вот когда ребенок чуть подрастет – не забудьте проверить, нет ли у него проблем с позвоночником, особенно, если некоторые члены семьи знакомы с этой проблемой.

Антонина Топтун, врач по лечебной физкультуре:

Идеальная осанка – это когда немножко приподнят подбородок, развернутые плечи, ось позвоночника остается ровной, оси таза также должны быть ровными, тазовые кости должны быть на одном уровне. Ноги должны быть ровные, прямые.

Боковой изгиб должен быть хорошо заметен во время осмотра. Ребенок стоит, разведя ноги, и наклоняется вперед, как будто хочет коснуться руками стоп. Если вместо тог, чтобы красиво изогнуться, позвоночник слегка отклоняется в сторону, значит, проблема есть.

Антонина Топтун, врач по лечебной физкультуре:

В такой ситуации, прежде всего, надо соблюдать ортопедический режим: спать на жесткой постели, маленькая подушечка под голову, которая бы занимала только верхнюю часть, только под голову. Она должна быть размером 60 на 40 и высотой около 5 сантиметров, так, чтобы нижние углы подушки захватывали только шею. Еще желательно, чтобы ребенок засыпал на спине или на животе, чтобы позвоночник был у него в полной разгрузке.

Будет ли прогрессировать болезнь, зависит то того, какие физические нагрузки лягут на плечи ребенка, как он будет питаться и что ему досталось в наследство от родителей.

На самом деле, сколиоз – это, скорее, школьная болезнь, которая появляется из-за односторонней нагрузки на позвоночник, когда ребенок долго сидит за столом в неправильном положении.

Галина Бугоркова, инструктор по лечебной физкультуре:

Приходит ребенок – я уже знаю, смотрю на то, как он садится. Локоть опущен, голова книзу – так вот он пишет.

Поэтому рекомендации врача-ортопеда до банальности просты. Согласитесь, на слуху у всех. Прежде всего, как правильно сидеть.

Галина Бугоркова, инструктор по лечебной физкультуре:

Когда он в первом классе, нам нужно обязательно объяснить, когда он садится за парту, спина должна быть ровной, локти обязательно должны лежать на парте.

К сожалению, одних слов и призывов правильно сидеть недостаточно. Чаще всего, ребенок не может сидеть по правилам по другой причине. Отсутствие мышечного корсета. Какой выход? Наверное, вы уже сами догадались.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Лечебная гимнастика ежедневно, хотя бы полчаса в день. Бассейн.

И заметьте: все те же рекомендации здорового образа жизни.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Конечно, основной пример должны подавать родители, чтобы ребенок это понимал, слов недостаточно. Надо обязательно, чтобы мама или папа дополнительно ходили с ребенком, занимались.

И тогда ваш малыш избежит многих ортопедических проблем, и это факт.

А вот говорят иногда: «Вот, у него лопаточки торчат» - это ассоциируют, что он сутулый или что у него уже сколиоз? Все-таки, торчащие лопатки – это какая-то патология или просто пройдет, когда ребенок начнет усиленно заниматься физкультурой?

Михаил Александрович Герасименко, главный внештатный травматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Выступающие лопатки могут быть одним из симптомов проблем с позвоночником, либо нарушения осанки, либо сколиотической болезни. Выделяют несколько форм сколиотической осанки: это плоская спина, сутулая спина, сколиотическая осанка. Чем отличается нарушение осанки, сколиотическая осанка, в частности, от сколиотической болезни? Истинный сколиоз – это искривление позвоночника в боковой плоскости, во фронтальной плоскости, с торсией (поворот позвонков вокруг вертикальной оси – ред.) тел позвонков, с ротацией позвонков (изменение положения позвонка относительно вертикальной оси без изменения его структуры – ред.). Сколиотическая же осанка – это только искривление позвоночника в боковой плоскости. К сожалению, эти два понятия часто путаются.

Вы говорили о плоскостопии. На самом деле, в общем-то, оно до определенного момента, и родители не всегда замечают, что у ребенка есть плоскостопие, да и ребенок сам. А вот наступает момент, когда он начинает жаловаться, что у него болят ноги. Как диагностируется это состояние, действительно, когда начинают проявляться какие-то жалобы симптомы?

Михаил Александрович Герасименко, главный внештатный травматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Сразу отбросим варианты врожденных аномалий стопы, их достаточно немного, поговорим только о тех приобретенных вариантах плоскостопиях, которые встречаются в детском подростковом возрасте. В частности, у детей наиболее распространенной патологией является плосковальгусная деформация стоп. Причин данной проблемы достаточно много: это и генетические факторы, это и системная дисплазия соединительной ткани, это и возможные проблемы с питанием, и гиподинамия, и так далее. Вопрос в том, что делать. Как правило, эти проблемы проявляются, начиная с 7-8 лет, то есть в первый толчок роста ребенка. Проявляются болями в стопах, болями в икрах, ребенок быстро устает, и, соответственно, жалуется родителям на переутомление. Что делать? Безусловно, этой проблемой должен заниматься детский ортопед и детский реабилитолог вместе. Прежде всего, в лечении данной проблемы используется весь потенциал физиотерапевтических методов лечения, это и парафино-озокеритовые аппликации в виде сапожка, это и электростимуляция, это и занятия лечебной физкультурой. Также используются в лечении данной проблемы и ортопедические стельки.

А скажите, это обратимая проблема, или, все-таки, если появилось плоскостопие, то предпринимаем ряд процедур, но все равно, какая-то ортопедическая стелька должна присутствовать и в дальнейшем, во взрослом возрасте, или, все-таки, есть шанс, что свод стопы примет какую-то нужную форму?

Михаил Александрович Герасименко, главный внештатный травматолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Ортопедия – наука этапная, и мы должны предпринимать все меры для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Конечно, не факт, что данная проблема и данный диагноз полностью уйдет, даже при всем предпринятом арсенале лечения, поскольку данное заболевание может быть различных форм, оно может диагностироваться на разных этапах своего развития. От этого тоже очень много зависит. Но при ранней диагностике, при начальных этапах плосковальгусной деформации стопы, как правило, эффект хороший.

В человеческом организме все взаимосвязано. И пусть вас не удивляет, что причиной многих заболеваний может стать плоскостопие. Уже в детстве ребенок не может активно двигаться, как его здоровые сверстники.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

В последующем плоскостопие очень влияет на осанку, потому что взаимосвязаны неправильная постановка стопы.

Плюс неуклюжая походка и даже головная боль.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Ребенок не может долго ходить, бегать.

Врожденное плоскостопие, как правило, передается по наследству. А вот приобретенное...

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Как правило, приобретенное плоскостопие чаще встречается у женщин – это поперечное плоскостопие.

Тесная на высоком каблуке обувь – не слишком ли дорогая жертва красоты? Лучше с детства выполнять простейшие рекомендации специалистов.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Носить хорошую правильную обувь, должен быть хороший высокий задник жесткий и супинатор.

Причем такую правильную обувь ребенок должен носить даже дома. А если и ходить босиком, то по неровной поверхности.

Павел Крылович, врач-травматолог-ортопед УЗ «17-ая клиническая городская детская поликлиника города Минска:

Ходить по неровной поверхности где-то за городом, по песку, по траве, по камням.

Это позволит укрепить малышу, а впрочем, и взрослому, свод стопы, а значит, избежать развития плоскостопия.

Вообще, форма ножки младенца сильно отличается от формы ноги взрослого: круглая, гладкая, с характерной жировой тканью, припухлостью, слегка повернутая внутрь. Она не может выдать признаки плоскостопия, пока ребенок не начал ходить. Поэтому, чрезмерно обеспокоенные мамочки, не тревожтесь раньше времени.

На что нужно обратить внимание, когда это время придет? Неуклюжая походка, быстро стаптывающаяся обувь – признаки, из-за которых визит к специалисту откладывать не стоит. Опытный взгляд специалиста сразу заподозрит неладное. Если возникают сомнения, врач-ортопед назначает специальное исследование и отправит ребенка на консультацию к неврологу. Часто причиной появления проблем становится высокий или низкий тонус мышц. Далее дело за дисциплинированностью родителей и их чада выполнения выполнений рекомендаций специалиста. Использование ортопедических стелек, при необходимости – физиотерапевтические методы лечения, наконец, гимнастика, которую можно выполнять и дома, причем, вместе, в форме забавной игры. Всего-навсего. Ведь именно динамичная нагрузка на стопы ребенка может помочь избавиться от такой неприятной проблемы, как плоскостопие.