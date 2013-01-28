Праздник для юных спасателей с мастер-классами прошел в Минске

Новости Беларуси. Как оказать первую помощь, не растеряться в экстремальной ситуации и быть всегда в отличной физической форме. Праздник для юных спасателей прошел в Минске.

Участники и гости смогли посетить выставку пожарно-спасательной техники, показ моделей от юных дизайнеров, а также оценить самую лучшую маскировку конкурсантов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алла Курильчик, начальник управления образования администрации Заводского района:

Само требование времени поставило перед системой образования задачу подготовить не просто ученика, обладающего определенными знаниями, но человека, готового к жизни в современном обществе. И одной из важных задач является система обеспечения безопасности.