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Праздник для юных спасателей с мастер-классами прошел в Минске

28 января 2013 17:53
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Новости Беларуси. Как оказать первую помощь, не растеряться в экстремальной ситуации и быть всегда в отличной физической форме. Праздник для юных спасателей прошел в Минске.

Участники и гости смогли посетить выставку пожарно-спасательной техники, показ моделей от юных дизайнеров, а также оценить самую лучшую маскировку конкурсантов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алла Курильчик, начальник управления образования администрации Заводского района:
Само требование времени поставило перед системой образования задачу подготовить не просто ученика, обладающего определенными знаниями, но человека, готового к жизни в современном обществе. И одной из важных задач является система обеспечения безопасности.

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