Ученики минской школы № 89 во время занятий согреваются с помощью верхней одежды и обогревателей

Новости Беларуси. Похолодание пришло в школьный кабинет. Ученикам 89 минской школы получать знания приходится при плюс 12 градусах. Хотя по норме термометр должен показывать хотя бы 18. А в сильные морозы в одном из классов батареи были почти ледяные. Сейчас нужный градус в классе добирают обогревателями, правда, и это не соответствует санитарным нормам.

Разницы между климатом за окном и в помещении здесь не ощущали. Мороз в прямом смысле пробегал по коже. Сидя за партой, ученики согревались в верхней одежде.

Татьяна Жук, воспитатель группы продленного дня 89-ой школы Минска:

12 градусов. В чем приходили, в том и сидели.

Батареи не работают. Или могут быть чуть теплые вверху и совершенно холодные внизу.

В то время, как в других классах школьникам ничего не мешает грызть гранит науки, то в этом помещении, как утверждают сами ученики, зуб на зуб не попадал. Согреть детей на сегодня не могут даже надеждами. Специально созданная комиссия на этапе выявления причин. И пока она работает, батареи далеко не огонь.

Погоду в классе делают обогреватели. Хотя далеко не всеми видами разрешено пользоваться в школах. Но чтобы не накалить ситуацию, это выход. Сейчас столбик ртутного термометра поднимается до отметки плюс 22. Представитель «Энергонадзора» фиксирует градус ниже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Хвалей, государственный инспектор филиала «Энергонадзор» РУП «Минскэнерго»:

Разбежка между ртутными термометрами и электронными приборами есть (+/- 3 градуса). По термометрам, которыми замеряли на столе и на стенке, 19-21 градус.

Ситуация, конечно, из экстремальных. Морозить детей никто и не думал. К тому же летом на ремонт здесь потратили более 200 миллионов. Но масла в огонь подливает факт: нынешнее похолодание не первое.

Мария Голубева, заместитель начальника управления образования администрации Октябрьского района Минска:

Предыдущие годы был вопрос, потому что не отапливался стояк, который касается санузла и спортивного зала. Провелись работы в июне по установке радиаторов и замене регуляторов давления. И проблемы, мы считали, снялись.

Евгений Ляшкевич, директор строительной организации:

На обратке отопления произошел засор. И нет достаточного прохода воды. Потому что система отопления достаточно старая.

Чтобы отопительный сезон впредь не прерывался в разгаре, специалисты советуют полностью заменить систему. А пока ученики и их родители изучают прогноз погоды, ведь зима еще не закончилась.