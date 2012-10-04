В посёлке Смиловичи за 3 месяца возвели коттедж-дом семейного типа

Новости Беларуси. Первый в Червенском районе дом семейного типа открылся в посёлке Смиловичи. Коттедж возвели за 3 месяца. В нём будет жить семья Горностай с шестью детьми. Трое из них - приёмные. Родители собираются взять на воспитание ещё четверых детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Горностай, родитель-воспитетель дома семейного типа:

У нас с папой уже давно была такая цель. Мы хотим дать тем детям, которые нуждаются в родителях, теплоту, любовь, научить их трудиться, быть достойными.

Максим Горностай, сын:

Я с братиком занимаюсь, играю в школу. С Полиной песни поём. Я сижу, слушаю, а она поёт.

Борис Батура, председатель Мингорисполкома:

Мы не успеваем строить вот такие дома под желающие семьи, которые могли бы воспитывать детей. Поэтому нам надо более серьезно обратить внимание, чтобы таких домов появлялось значительно больше.