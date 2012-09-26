Новости Беларуси. Белорусско-венесуэльские отношения вышли на новый уровень развития - семейный. В Гомеле зарегистрировали рождение первенца в белорусско-венесуэльской семье. Алехандро Липский появился на свет под чутким наблюдением белорусских врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусской кухне семьи Липских испанская речь привычное дело. Андрей и Мариальбис познакомились почти три года назад. Молодой белорусский инженер поехал в Южную Америку разрабатывать нефтяные месторождения, а нашёл любовь всей жизни. Служебный роман закончился венчанием.

Андрэс, как на испанский манер зовёт мужа Мариальбис, привёз молодую жену на свою родину минувшей зимой. Девушка признаётся, в Беларуси впервые увидела две вещи: снег и растворимый кофе.

Мариальбис Липская:

Большая разница в том, как люди празднуют. Другие традиции в том, как накрывают стол на праздник. У нас это лёгкие закуски. В Беларуси столы просто ломятся от еды.

В меню молодожёнов борщ от Анрея и кукурузные лепёшки от Мариальбис. И если гастрономические традиции можно свести к интернациональной отбивной, то самбу, румбу, бачату и меренге - полькой не заменишь.

Латино-американские ритмы в Беларуси не в моде - сетует Мариальбис - зато люди очень вежливые и обходительные. Пока Андрей на работе, они с сыном знакомятся с Гомелем и его обитателями. Как ни как Алехандро Липский коренной гомельчанин.

Андрей Липский:

Мариальбис поехала в поликлинику. Села в маршрутку и поняла, что деньги забыла. Я бы наверно попросил остановить и вышел, а она попросила денег у людей. Как ты говорила? Девушка, у меня нет денег, можете мне дать 500 рублей?

Гомельчане не остались равнодушны и девушку выручили.

Мариальбис Липская:

У нас в Венесуэле сама природа располагает к простому отношению к жизни. Кругом растут фрукты. Достаточно просто руку протянуть и от голода уже не умрёшь. Лето круглый год. Не нужно думать о зимней одежде. В Беларуси все по-другому.

И всё же родить первенца в семье Липских решили именно в Беларуси. Венесуэльские бабушка, дедушка, 6 тёть и 2 дяди видели маленького Алехандро пока только на фотографиям в интернете.

Андрей Липский:

Я бы ещё хотел поработать там. Отработал там три года и решил, что надо домой поехать. С традициями познакомить, культурой.