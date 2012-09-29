Минчанин Егор Жешко представит Беларусь на «Детском Евровидении-2012»

Новости Беларуси. 12-летний минчанин Егор Жешко стал победителем национального конкурса «Песня для Евровидения» с песней «А море-море…»

Заниматься вокалом профессионально сам Егор решил только 2 года назад, а в прошлом году уже пытался попасть в финал национального отборочного конкурса «Песня для Евровидения», но занял второе место, сообщает ctv.by.

Егор Жешко родился 24 декабря 1999 г. в Минске. Учится в гимназии № 8, занимается в эстрадно-вокальной студии продюсерского центра «Золотые голоса» при арт-группе «Белорусы».

Поклонник Николая Баскова, Витаса и Рики Мартина, этот юный исполнитель также принимал участие в международном детском конкурсе "Трикси" (Болгария, 2011), национальном конкурсе популярной песни "Белорусская жемчужина" (2011), полуфинале конкурса "Детская новая волна" (Москва, 2012), международном конкурсе "Кубок Европы" (Минск, 2012).

Впереди у Егора и его друзей - два месяца подготовки и ежедневные репетиции. А уже зимой детей ждет перелет в Амстердам на главный европейский песенный конкурс, который состоится 1 декабря.

Согласно жеребьевке, десятка юных артистов и вокальных коллективов представили 28 сентября свои номера. Оценивали их профессиональное жюри и телезрители, имя победителя было названо в прямом эфире. Егор Жешко получил 12 баллов от зрителей и 12 баллов от профессионального жюри.

В этом году Егор Жешко состязался с 9 другими участникам: Атрощенко Юлия (Мозырь), Татьяной Прохоренко (Гомель), Ириной Круглик (Могилев), Дарьей Атрошенко (Молодечно), Анной Трубецкой и Тимуром Шушковым (Могилев), Антонием Конопляником (Минск), Валерией Шепелевич (Могилев), ансамблем «Заранак» (Минск), трио «Дети солнца» (Светлогорск).

В международном детском песенном конкурсе "Евровидение-2012" примут участие артисты из 12 стран. Среди конкурсантов - Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Грузия, Израиль, Молдова, Нидерланды, Россия, Швеция и Украина.