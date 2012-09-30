Английская королева написала письмо школьникам из Бреста

Новости Беларуси. Шестиклассникам школы №22 города Бреста пришла необычная корреспонденция — письмо от самой королевы Англии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для переписки послужил всего лишь один из уроков английского языка.

Анна Иванчук, ученица 6 «А» класса СОШ №22 Г.Бреста:

Нам учительница предложила написать письмо королеве. Написали его всем классом и отправили. Даже не ожидали, что нам придёт ответ.

С туманным Альбионом эти брестские ученики знакомы исключительно заочно: по учебникам и фильмам. Благодаря же письму от самой королевы, далёкая Англия становится особенно интересна.

Дарья Линкевич, ученица 6 «А» класса СОШ №22 г. Бреста:

Мы знаем, что у неё есть хобби собирать шляпки, она любит снимать фильмы и ещё любит общаться со своим народом.

Яна Зайцева и Вероника Касьянчик, ученица 6 «А» класса СОШ №22 г. Бреста:

Мы очень хотели узнать, насколько Англия отличается от нашей страны. Как в Англии ездят куда-нибудь и как живёт королева. Я спрашивала, сколько у неё нарядов, есть ли дети и сколько комнат во дворце.

Учитель Ольга Хиль уверенна: письменный ответ из Букингемского дворца для детей — очередной стимул качественного изучения иностранного языка.

Ольга Хиль, учительница английского языка СОШ №22 г.Бреста:

Они написали письмо королеве, а королева - непосредственный носитель этого языка и она им ответила. Я думаю, что письмо - это первый шаг к тому, что дети будут изучать английский язык, а в дальнейшем будут правильно и красиво разговаривать.

Пока ребята продолжают оттачивать свой английский на уроках, пополняют словарный запас новой лексикой. И не исключают, что напишут не одно письмо по-английски. Не обязательно знаменитости, а просто новым друзьям из далёкого туманного Лондона.