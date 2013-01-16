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В Пуховичском районе братья 3 и 5 лет отравились угарным газом. Один мальчик погиб

16 января 2013 21:57
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе смертельную дозу угарного газа на пожаре получил 3-летний ребенок, за жизнь его 5-летнего брата борются медики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трагедия произошла в селе Кристамполье. Родители, отправились на работу, оставив мальчиков одних. Вернувшись через пару часов, взрослые увидели, что из дома идет дым. Мать вынесла детей из горящего комнаты.

Несмотря на все усилия медиков, вернуть к жизни младшего сына не удалось. Старший ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больницы.

Основная версия причины пожара - детская шалость с огнем.

С начала года в Минской области это третий случай гибели ребенка в огне.

# Дети # Фотофакт # Гибель детей

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