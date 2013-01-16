В Беларуси выделят дополнительные средства для установки ограждений около школ

Новости Беларуси. Около 100 миллиардов рублей направят на ограждение территорий столичных школ. Средства пойдут как на восстановление уже существующих конструкций, так и на установку новых. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. О безопасности детей говорил накануне и Президент во время пресс-конференции. Александр Лукашенко потребовал, что бы в ближайшее время школы, особенно в крупных городах, оградили.

Безопасности детей в Беларуси уделяется большое внимание. Так на подъездах к школам уже установлены шлагбаумы или искусственные препятствия, постоянно идет мониторинг дорожной обстановки. В планах - внедрение систем видеонаблюдения. А при строительстве новых школ будут предусмотрены места для посадки и высадки пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Пригодич, заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня я хочу сказать, что в принципе, во всех школах уже созданы условия препятствующие проезду на территорию учреждения образования. Другой вопрос, что не всегда наши автовладельцы с пониманием относятся к этой проблеме и есть случаи парковки автомобилей в непосредственной близости возле учреждения образования, что зачастую создает угрозу нашим детям.

Вопрос безопасности школьников – под пристальным вниманием и Госавтоинспекции. В прошлом году вблизи учреждений образования установлены порядка пятисот знаков, запрещающих остановку и движение автотранспорта. Скорость на подъезде к школам ограничена до 5 километров в час. Под контролем и учреждения дополнительного образования.

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В силах каждого родителя, это очень важно, не выпихивать утром ребенка сонного, одевать ему рюкзак, и говорить ему идти в школу аккуратно, а взять его за руки и пройти, посмотреть взрослыми глазами, а не глазами ребенка на его путь. И отметить все моменты, которые могут вызвать опасность.

И ребенка в школу лучше отвезти, лучше подумать заранее, где поставить машину, а не в последний момент, опаздывая. Если этот вопрос действительно продумать, каждый может найти этот безопасный путь для своего ребенка.