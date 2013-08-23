В Минском государственном дворце детей и молодежи в новом сезоне откроется 800 кружков по интересам

Новости Беларуси. Выбрать любимое занятие. 800 кружков по интересам предложат в 2013 году жителям столицы разных возрастов. В Минском государственном дворце детей и молодежи открытие нового сезона.

Здесь появились новые секции, посвященные экономике и информационным технологиям. Записаться можно до 8 августа. Чтобы выявить свои склонности, всем желающим предложат пройти экспресс-тестирование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Галина Шкляр, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:

Мы предлагаем более 260 разнообразных программ в области интеллектуального, технического, художественного, декоративно-прикладного, изобразительного творчества. Конечно же, это и большой возрастной диапазон.

Мы, конечно, рады видеть тех ребят, которые занимаются у нас постоянно. Но всегда ждем пополнение.