В Минске второклассник провалился под лед в затопленный карьер и умер в больнице

Новости Беларуси. Трагедия в Минске. Ребенок провалился под лед в затопленный карьер в жилом микрорайоне Брилевичи. Из воды мальчика вытащил прохожий, за жизнь ребенка боролись медики, но спасти его не удалось.

Пустырь недалеко от улицы Каролинской полностью изрыт карьерами. Внешне они чем-то напоминают небольшие озера. Рядом нет совершенно никаких ограждений, поэтому регулярно здесь играют десяток мальчишек и девчонок.

Играли здесь и в первый день каникул.

Три мальчика-второклассника в конце решили испробовать на прочность тонкий лед. Вот только закончилась забава трагедией: один из ребят оказался в холодной воде.

На помощь пришел случайный прохожий. Он вытащил ребенка, но было уже поздно. В больнице скорой помощи мальчик скончался, сообщили в программе Новости» 24 часа» на СТВ.

Местный житель:

Здесь постоянно бегают какие-то дети, беспризорники. Гонял детей, там пытаются петарды взрывать постоянно.

От трагедии леденеет кровь у взрослых. Рядом – новостройки, где в основном живут многодетные семьи. Через дорогу – школа. Возле нее еще одна глубокая яма с водой, которая также может стать смертельной ловушкой.

Местные жители:

Тут рядом и школа, маленькие дети. Мне кажется, надо действительно ставить ограждения, глаза да глаз нужен за детьми, когда они играют.

Дети тут иногда купаются тоже. Иногда могут прийти и сказать, чтобы не лазили, вылазили оттуда.

В процессе съемочной группе СТВ удалось выяснить, что в карьеры здесь дети проваливались не единожды.

Два года назад в этом месте лишь чудом удалось избежать трагедии. На глубине в несколько метров оказался шестилетний мальчишка.

Павел Гагиев:

Тут Никита пошел за скейтом своим, резко провалился. на лавочках сидели старшие, услышали, как кричали, побежали за ним.

Каникулы у школьников продолжаются. Большая часть детей предоставлена самим себе.

Евгений Доброневский, директор средней школы № 9 Минска:

Родители, конечно, должны быть более внимательны к тому, чем дети занимаются, где они проводят свой досуг.

Пока засыпать карьеры не планируют. Тот, что рядом со школой, превратят в ухоженную набережную.

Ответственных за ямы на пустыре найти так не удалось. И вопрос «кто виноват» остается открытым.