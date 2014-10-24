В Бресте автобус насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Трагедия в Бресте. Под колесами автобуса погиб второклассник. Мальчик пересекал дорогу в положенном месте, но на велосипеде. По словам водителя, когда он начал движение, никого на переходе не было, а после он неожиданно услышал сильный удар. Сейчас на месте аварии работают инспекторы и следователи.

К слову, это уже второй подобный случай в Бресте за последний месяц. В начале октября грузовик насмерть сбил четвероклассника на пешеходном переходе у перекрестка с круговым движением. Ребенок также пересекал дорогу на велосипеде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.