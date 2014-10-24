Детский сад в Логойском районе остался без тепла: на котельной сломался насос, а кочегара не было на рабочем месте

Новости Беларуси. Халатность коммунальщиков стала причиной временного отключения тепла в детском саду в Логойском районе. На котельной в селе Косино, что обслуживала образовательное учреждение, вышел из строя насос.

Однако включить дополнительную установку смогли только через несколько часов из-за отсутствия на рабочем месте кочегара.

В результате педагогам и воспитанникам пришлось на некоторое время почувствовать определенный дискомфорт. После вмешательства руководства облисполкома проблему районные власти решили. В детском саду – вновь тепло.

Валентина Тишкевич, воспитательница Косинского детского сада «Солнышко» Логойского района:

Активный дети вели образ в группе, поэтому им было очень даже тепло. Но спали они одетыми. Батареи стали теплыми, по сравнению со вчерашними. Наладилось отопление.

Галина Казак, начальник управления образования Миноблисполкома:

Ответственность в первую очередь и за заготовку топлива, и за подачу тепла несет жилищно-коммунальное хозяйство. Но не снимаем вину и с учреждения образования, которое должно обеспечивать благоприятные требования и выполнять санитарно-эпидемиологические требования. И видя, что ситуация сегодня, допустим, неблагоприятная, необходимо было бить во все колокола, звонить и требовать, чтобы подача тепла соответствовала требованиям.

Проблемы в отдельно взятом населенном пункте можно было бы решить быстрее, если бы коммунальщики вместе с отделом образования нашли выход на районном уровне. Виновные в ситуации будут наказаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Коледа, председатель Логойского райисполкома:

Ситуация восстановлена, температурный режим восстановлен. Надеюсь, что таких фактов больше у нас не повторится.

Виктор Лойчик, директор жилищно-коммунального хозяйства Логойского района:

Проблема возникла в связи с дымососом. Здесь человеческий фактор сыграл роль. На сегодняшний день, как вы видите, посещали, наверное, детский садик, который она отапливает, и школу, температурный режим восстановлен, нормальный. Сегодня нами рассматривается вопрос об увольнении кочегара котельной.