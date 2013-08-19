Новости Беларуси. Добраться до школ и детских садов в новом учебном году станет проще. В Минске увеличат количество школьных автобусных маршрутов. Так, теперь по городским улицам ребят будут развозить почти полтора десятка машин.

Специалисты намерены также оптимизировать сеть маршрутов. Оттуда, где перевозки незначительны, автобусы будут перенаправляться в основном в активно застраивающиеся районы. Больше всего маршрутов будет организовано в Каменной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Со стороны улиц Лещинская, Неманская, Казимировская пойдут школьные рейсы в центр города. И мы начинаем осуществлять подвоз детей и школьников в дошкольные и школьные учреждения.

В этом году мы планируем организовать до 14 машин. На два маршрута будет больше, чем в прошлом году.