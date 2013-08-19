Председатель комитета по образованию Мингорисполкома: К 1 сентября наши учреждения образования будут ограждены

Новости Минска. Через 2 недели стартует новый учебный год. Родители в хлопотах, впрочем, как и чиновники. Проблем в образовании хватает… О них, а также о готовности столичных учебных заведений ведущая программы «Большой город» на СТВ спросила у Михаила Мирончика, главы комитета по образованию Мингорисполкома.

Готовы ли школы к 1 сентября?

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Август, наверное, самый горячий месяц года, когда все учреждения образования сдают определенный экзамен на готовность. Сегодня в городе активно идет подготовительная работа к началу учебного года в плане улучшения материально-технической базы, ремонтных работ капитального и текущего характера. Я хочу сказать, что до 20 августа все учреждения образования города Минска будут готовы. Если говорить на сей момент, то у 80% учреждений образования уже подписаны паспорта готовности.

В этом году как никогда много говорили о безопасности учебных заведений в Минске. Какие нововведения появятся в новом учебном году?

Михаил Мирончик:

Мы все лето и даже раньше - с начала весны, во всех административных районах города работали по системе создания безопасной среды для учащихся. Это не только ограждения, это система видео-наблюдения в каждом учреждении. До конца месяца мы должны полностью в каждом учреждении образования - дошкольном, общем среднем - установить ограждения там, где их не было. Сегодня эти работы выполнены, но не до конца. К 1 сентября наши учреждения образования будут ограждены. И, пользуясь случаем, я хотел бы пояснить, чтобы сегодня наши родители, жители микрорайонов понимали правильно: мы не ограждаем школу от наших жителей, от родительской общественности, от детей. Школа всегда была, есть и будет центром социокультурной сферы.

Ответы на эти и другие вопросы, касаемо сферы образования, в программе «Большой город» на СТВ.