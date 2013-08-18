1 сентября за парты белорусских школ и гимназий сядут более 900 тысяч детей. Как идет подготовка к школе?

Новости Беларуси. За парты школ и гимназий по всей стране в этом году сядут более 900 тысяч детей. Сейчас их родители штурмуют торговые центры и школьные базары. Отечественная торговля отвечает на традиционный августовский спрос широким ассортиментом.

В школах и гимназиях наводят последний лоск. Особое внимание – безопасности детей. Во многих районах сельские школьники отправятся на свой первый урок на новых автобусах.

Ремонт школьной столовой не единственное задание на лето для Иннесы Эдуардовны. Одна из старейших школ Гомеля в этом году отметит 105-летний юбилей. И хотя нынешнее здание гораздо моложе, забот всё равно хватает.

На сколько справились учителя с летним заданием, уже совсем скоро оценят и школьники. Как и главное новшество: директор школы признаётся: идея сделать двери в классах «прозрачными» ей пришла во время сна.

Иннеса Карпина, директор средней школы №21 г. Гомель:

Мной было придумано вот это окошко в дверях. Многие задают вопрос: для чего? А многие директора, наоборот, понимают, что это очень нужная вещь. Мы никогда не нарушаем учебный процесс. Я могу пройти по коридору, во-первых, посмотреть, в каждом классе что происходит.

Новшество, конечно, не таблица Менделеева, но явное доказательство того, что творческий потенциал белорусских педагогов неисчерпаем. Хотя порой и им не обойтись без помощи профессионалов из других областей. Особое внимание в школе всему, что касается вопроса обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Иннеса Карпина:

В нашей школе начинают изучать ОБЖ с первого класса. Мы начинаем с детьми играть в какую-то определенную игру, и через игру объясняем им правила дорожного движения, правила безопасного поведения на улице. Когда ребенок взрослеет и переходит уже в более старшие классы, предмет ОБЖ у нас ведут специалисты. Что это за специалисты? Это специалисты из лицея МЧС и инспекторы ГАИ.

Обеспечение безопасности – пожалуй, вот главная отличительная черта нынешней подготовительной компании. В тысячах школ по всей стране по-новому взглянули на свои привычные дворы, подъезды, подходы и другие коммуникации. На новые турникеты, заборы, калитки и шлагбаумы потрачены миллионы рублей.

Анна Мельникова, начальник отдела образования Гомельского городского исполнительного комитета:

На первое место здесь комплексно вышла задача обеспечить безопасность жизнедеятельности детей, как в быту, так и при движении на дорогах, пусть это будет путь в школу, пусть это будет дворовая площадка дома жилого, где они проживают.

В сельской местности свои особенности. В глубинке, где до школы порой с десяток километров, вопрос решается только механизированным путем. В этом году школы страны получат 60 новеньких специализированных автобусов.

Елена Сопильник, многодетная мама:

В зимнее и осеннее время именно спасает автобус, что детей вот посадили в автобус, в сад отвезли их. И тут же их вечером привезли. Знаю, что в новых автобусах должны быть ремни безопасности для детей. Потому что эти неваляшки вечно почему-то спадают с этих сидений.

Изначально управление новой техникой планировалось передать исключительно в женские руки. Психологи утверждают: водители-женщины более дисциплинированы, а значит, и уровень безопасности будет выше. Только вот найти представительниц слабого пола с соответствующей квалификацией и стажем оказалось делом непростым. Так что пока детей повозят мужчины.

Григорий Батура, водитель автобуса:

Интересно общаться с детьми, с малыми. Вот поэтому. Постоянно водителем с 78 года, непрерывный стаж.

Для того чтобы возить детей в школу, Григорий Батура буквально завтра сам сядет за парту. До первого сентября специальный обучающий курс водители из всех областей пройдут в Минске.

А пока по всей стране самым востребованным у школьников и их родителей местом остается школьный базар. Светлана Михайловна на школьном базаре не впервой: старшая дочь в этом году идет уже в шестой класс.

Светлана Хлимоненкова, мама:

Мы начали собираться в школу еще в июне. То есть какие-то товары я уже купила. основную массу канцтоваров мы купили. Сейчас нам осталось в августе купить только одежду.

За время съемок на школьных базарах в этом году серьезных нареканий мы не услышали. Торговлей довольны и родители и сами торгующие. Еще бы: за последние годы предприятиями легпрома наработана серьезная база. На 1 сентября круглый год работают десятки модельеров и конструкторов одежды. Одни только гомельские швейники предлагают 30 моделей для младшего и среднего возраста плюс столько же для старшеклассников.

Татьяна Литвинович, заместитель генерального директора ОАО «Коминтерн»:

В этом году мы уже отшили 76 тысяч изделий. Это чуть больше, чем в прошлом году. Уделяем большое внимание детям, которые нестандартные, так называемые, у которых отклонение от стандарта, с увеличенным объемом талии.

Кстати, проблема нестандартной фигуры школьника в считанные дни решается на самом предприятии в индивидуальном порядке. Пошить так, чтобы костюмчик сидел как влитой, обойдется в среднем на 100 тысяч дороже серийной версии.

Светлана Буракова, мама:

У меня ребенок привередливый, обошли все магазины и решили шить в салоне. Ткань ему понравилась, поэтому решили пошить под заказ.

Главный модный показ еще впереди: до линейки ровно две недели. А в школах уже полно «новеньких». Молодые специалисты на этой неделе знакомились со своими коллективами.

Яна Васильева, учитель информатики средней школы №21 г. Гомель:

Сомнений у меня уже нет. Эта работа мне нравится. Но я хочу сказать, что их отношение ко мне и к предмету будет зависеть только от меня. То есть я должна сделать так, чтобы этот предмет им понравился.

Заинтересовать знанием, увлечь новым, воспитать Человека – в конце концов, вот главная цель всех школьных приготовлений. Учителя, родители, модельеры, инспекторы ГАИ и МЧС, продавцы магазинов, водители, маляры, штукатуры и прочие строители – если присмотреться, то вся страна сегодня готовится ко Дню знаний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.