Каково быть многодетной матерью?

Ежегодно в нашей стране мамами становятся порядка 100 тысяч женщин. А всего в Республике – более миллиона семей с детьми. Самая многочисленная из них насчитывает 19 ребят. Конечно же, хотелось бы, чтобы материнство женщины приносило больше радости, нежели тревог. Ведь быть мамой – это огромное счастье. А быть мамой сразу троих детей – счастье втройне.

У Татьяны – сыновья: Паша, Саша и Егор. 15 месяцев назад на свет появились 3 минчанина-богатыря. Рождение тройни стало неожиданностью для всей семьи.

Татьяна Жилинская, многодетная мать:

О наших тройняшках мы узнали на 8-ми неделях. Сразу у нас была двойня, а потом – неожиданно третий! Папа был очень-очень счастлив, радовался, потому что он всю жизнь мечтал о футбольной команде.

Обычные люди не всегда различают малышей, но мама уверена, что дети совершенно разные как внешне, так и по характеру. Старший Егорка – самый любознательный, Саша любит петь и танцевать, а младший Паша – фанат машин и паровозиков. Когда семья Жилинских выходит на прогулку, звенит весь двор. Не заметить этот маленький детский сад невозможно.

Татьяна Жилинская, многодетная мать:

Окружающие реагируют очень бурно: «У вас тройня?!» И единственный вопрос: «Ну как же вы справляетесь?»

Сейчас многодетной маме помогают бабушка и няни, которых выделило государство. Соседи всегда относятся с пониманием, и всегда готовы поймать разбежавшихся детей.

Татьяна Жилинская, многодетная мать:

Это, безусловно, большая серьезная ответственность. Прежде всего, перед своими детьми, потому что я должна им подарить всю любовь, все тепло, и все объятья, которые получаю я от них, ни с чем не сравнить. Когда малыш первый раз сказал «мама», у нас у всех текли слезы.

Пока малыши не могут поздравить маму цветами, но их улыбки и счастливые глаза – самый лучший для нее подарок.

В семье Бармотиных у мамы Елены 4 лапочки-дочки.

Елена Бармотина, многодетная мать:

Когда много детей, это дисциплинирует человека.

Задача мамы – сформировать у девочек хороший вкус. У Елены день расписан по минутам. Когда одна девочка приходит с учебы, другую нужно собрать на занятия по музыке.

Елена Бармотина, многодетная мать:

Помогают родители водить в музыкальную школу, но, в основном, сама, и отец по выходным.

В доме редко стихает музыка. С раннего детства девочки занимаются творчеством, балетом, фигурным катанием, играют на музыкальных инструментах, а также рисуют. Даже с самой младшей, 9-месячной Каролиной, уже все решено: когда подрастет, пойдет на занятия по мандалине.

Елена Бармотина, многодетная мать:

Быть мамой – это профессия, которая дается от Бога. Это значит, что ты должна быть и учителем, и врачом, и психологом.

За это дети всегда платят помощью и теплом.

Дети – цветы жизни, а когда из целый букет - в доме всегда праздник.