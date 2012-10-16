Александр Лукашенко о социальном иждивенчестве: Детишек отберут, а тебя на принудительные работы отправят

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поделился способами борьбы с социальным иждивенчеством в Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть у нас такие семьи. Получили пособие на детишек, выпили, закусили хорошо, и через неделю денег этих нет. И приходится нам содержать этих детишек. Но у нас очень жесткая позиция в отношении этих родителей. В течение короткого времени у тебя этих детишек заберут, а тебя на принудительные работы отправят. Таков закон. Но уже 62% они компенсируют затрат на содержание детей. Мы хотим из детских домов детей забрать. Оставить два-три детских дома.

По поводу пособия по безработице. У нас требуются в три раза больше людей на производстве, чем есть безработных. Так почему мы их должны содержать? Иди-работай! Мы спросим каждого, кто не работает, почему он не работает.

Для одиноких пожилых людей вместо участковых больниц мы начали создавать больницы сестринского ухода. Система какова: старика выдернуть из лачуги, где он вырос, смерти подобно. Поэтому мы с ними договорились, поздней осенью забираем, мы свозим в эти больницы, где есть медицинские сестры и нянечки. Мы их туда свозим и в апреле месяца, как только запахнет весной, и везем их в деревушку, они там проводят весну и лето. Ну чтобы они прожили дольше.

Проблема в чем, они туда приходят, получают пенсию, отдают 80%, готовы все отдать, но мы их 20% составляем, за 80% мы их кормим, лечим, одеваем, содержим, ухаживаем. Вот так вот мы с бесхозными стариками обошлись. И по каждой деревне прошлись и их переписали.