Дети, рождённые вопреки: многодетные семьи и мама-инвалид

Новости Беларуси. На прошедшей неделе в Беларуси отметили День матери. И если многие относятся к этому празднику, скорее формально, есть женщины, для которых сегодняшний день не просто красивая дата. В программе «Неделя» на СТВ рассказали три очень непростые истории о тех женщинах, для которых счастье материнства родилось, скорее, вопреки.

У Анны Метлицкой семеро детей. Кто-то планирует стать художником, кто-то, видимо, журналистом, а вот маме всей этой компании не приходится выбирать конкретную ипостась. Своих шестерых детей хрупкая женщина растит одна (старшая дочь вышла замуж). Отец старших детей ушел из жизни, младших — просто ушел.

Анна Метлицкая:

Я для них и за маму, и за папу. Если пьет мужчина в семье... Вот их папа пьющий, не работает, алименты не платит. Он не стремится помочь ни материально, ни морально, а потом выпьет, приходит — хочу видеть детей. Конечно, тяжело. И даже не то что по хозяйству, а воспитывать, поговорить с мальчишками — тяжело.

Сложно поверить, но Анна — уже бабушка. Внучка Альбина почти ровесница младшенькой дочки Зои. На вопрос, мечтала ли она, что станет многодетной мамой, Анна улыбается: значит, так просто было нужно.

Анна Метлицкая:

Не обращала внимание, что тяжело. Дал Бог ребенка, судьба значит такая. Воспитывать, растить, как бы ни было тяжело. Я справляюсь.

Анна не скрывает: растить шестерых одновременно, да еще и без мужа, конечно, непросто. Зато у нее есть свое уникальное счастье — в доме сразу пятеро мужчин. Любящих искренне и уж точно на всю жизнь.

А вот жизнь Татьяны Кришталь разделилась на «до и после» именно в День матери. После того, как Татьяна оказалась под колесами автомобиля, была тяжелая реабилитация и... инвалидное кресло. Казалось бы, нужно учиться жить по-другому, но Татьяна решила: как бы ни было сложно, она родит ребенка.

Сегодня Татьяна с улыбкой вспоминает, что глаза у врачей в районке были едва ли не больше, чем ее живот.

Татьяна Кришталь:

Приезжаю я на коляске, еще и беременная!

Гуляла Татьяна по окрестностям с малышкой на коленках. Привычный вариант с коляской им, понятно, не подходил, да и подобных этому нюансов была масса. Пережили все. Чтобы сегодня говорить о том, что все это были вовсе не сложности.

Татьяна Кришталь:

Сложности с ребенком? Это радость, тяжело было не морально — физически. Что-то не получалось, сложности были, потому что не мола что-то сделать: купать, например. Страшнее, стыднее было аборт сделать, чем родить ребенка. Совсем не боялась, даже не думала об этом.

Глядя на совсем уже взрослую Вику, она и представить не может, как это: чтобы ее самого близкого человека могло и не быть. И искренне не понимает, какая карьера и какой аргумент может быть важнее этой улыбки.

Татьяна Кришталь:

Не понимаю людей без инвалидности — какие проблемы вообще могут возникать? Рождены для того, чтобы род продолжать. Как женщина может не мечтать о ребенке, что это предназначено, что она будет носить его 9 месяцев... Я не понимаю таких людей. И все можно сочетать - и работу, и карьеру...

История семьи Бурковских — еще одно подтверждение: дети — это свыше. Много лет назад врачи безапелляционно заявили Татьяне: мамой ей точно не стать никогда. Сегодня об этом она рассказывает с шестым ребенком на руках.

Татьяна Бурковская:

Очень рады, что есть Вера, недавно думали: Вера, как мы жили без тебя? Сколько детей Бог будет давать, с радостью будем принимать. Это благословение.

Муж Илья и сын Степан — словно в женском царстве. Старшие уже помогают по хозяйству, младшие — верят, что помогают. Глава семьи делится воспоминаниями: в юности думал, что детей у него будет трое. Но теперь счастлив, что жизнь умножила его планы на два. Пока.

Илья Бурковский:

Стульев семь штук делал в свое время, родилась еще Вера, надо еще на перспективу делать один, а, может, и больше.

Новые лица — буквально с каждой семейной фотографией. Татьяна признается: и четвертый, и пятый, и шестой ребенок — будто в первый раз. Сегодня она и представить не может, что было бы, окажись слова медиков о ее бесплодии пророческими. А потому все эти годы благодарит небеса за чудо.