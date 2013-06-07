В каждом оздоровительном лагере Беларуси будет дежурить минимум один сотрудник милиции

Новости Беларуси. Отправляя своих чад на отдых, родителям не стоит беспокоиться. В здравницах позаботятся о безопасности школьников.

В каждом оздоровительном лагере бдительную службу будет нести как минимум один сотрудник милиции. А на крупных базах отдыха следить за порядком 24 часа в сутки будут по два стража порядка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Нафранович, начальник представительства Минское городское управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Главное управление внутренних дел Мингорисполкома будет направлять в оздоровительные лагеря своих сотрудников. Там, где лагеря находятся в удаленной дислокации или в оздоровительном лагере будет находится довольно большое количество детей, будут работать по два сотрудника.