В Калинковичах найден подкидыш. К гражданам, которым известны какие-либо сведения, просьба обратиться в милицию

Новости Беларуси. Гомельская областная милиция ведет поиск матери подкидыша. Новорожденного мальчика обнаружили ночью в подъезде одного из многоэтажных домов в Калинковичах. Малыш, завернутый в пеленки, был найден возле квартиры на 4 этаже, когда стал громко плакать. 56-летний хозяин квартиры позвонил в милицию. После чего малыш был доставлен в родильное отделение районной больницы. Осмотрев ребенка, врачи установили, что он родился менее недели назад. Пуповина была перевязана обычной нитью. Каких-либо патологий не обнаружено.

Правоохранители проводят проверку, назначен ряд экспертиз, устанавливается личность матери. Граждан, которым известны какие-либо сведения по этому делу, просят звонить в милицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.