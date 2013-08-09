Прямой эфир

В Калинковичах найден подкидыш. К гражданам, которым известны какие-либо сведения, просьба обратиться в милицию

09 августа 2013 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гомельская областная милиция ведет поиск матери подкидыша. Новорожденного мальчика обнаружили ночью в подъезде одного из многоэтажных домов в Калинковичах. Малыш, завернутый в пеленки, был найден возле квартиры на 4 этаже, когда стал громко плакать. 56-летний хозяин квартиры позвонил в милицию. После чего малыш был доставлен в родильное отделение районной больницы. Осмотрев ребенка, врачи установили, что он родился менее недели назад. Пуповина была перевязана обычной нитью. Каких-либо патологий не обнаружено.

Правоохранители проводят проверку, назначен ряд экспертиз, устанавливается личность матери. Граждан, которым известны какие-либо сведения по этому делу, просят звонить в милицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Пропавшие люди

Другие новости рубрики

Все новости
С сентября 2013 года в белорусских школах появится новый факультатив по экологии
07 августа 2013 19:33

С сентября 2013 года в белорусских школах появится новый факультатив по экологии

Генпрокуратура озабочена состоянием детских площадок в Минске
07 августа 2013 11:10

Генпрокуратура озабочена состоянием детских площадок в Минске

В новом учебном году в минских школах откроют 811 классов для 20,5 тысяч детей
06 августа 2013 19:36

В новом учебном году в минских школах откроют 811 классов для 20,5 тысяч детей