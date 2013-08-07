С сентября 2013 года в белорусских школах появится новый факультатив по экологии

Новости Беларуси. Новый факультатив по экологии появится с сентября 2013 года в школьной программе. Педагоги познакомят детей с экзотическими и местными растениями и животными, принципами раздельного сбора отходов, научат экономить водо- и энергоресурсы.

Уже закупили необходимое для хорошей учебы оборудование. Повышать экологическое образование школьники будут с биноклями и фотоаппаратами в руках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Чабровская, руководитель международного проекта Европейского союза и программы развития ООН:

В рамках нашего международного проекта с участием Министерства образования, Министерства природных ресурсов мы разработали программу факультативных занятий. То есть любой учитель в любой школе Республики Беларусь может этот факультатив проводить. Мы проводим очень много семинаров, конференций именно для учителей, чтобы объяснить им, как нужно работать, что нужно, как преподавать.