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С сентября 2013 года в белорусских школах появится новый факультатив по экологии

07 августа 2013 19:33
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Новости Беларуси. Новый факультатив по экологии появится с сентября 2013 года в школьной программе. Педагоги познакомят детей с экзотическими и местными растениями и животными, принципами раздельного сбора отходов, научат экономить водо- и энергоресурсы.

Уже закупили необходимое для хорошей учебы оборудование. Повышать экологическое образование  школьники будут с биноклями и фотоаппаратами в руках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Чабровская, руководитель международного проекта Европейского союза и программы развития ООН:
В рамках нашего международного проекта с участием Министерства образования, Министерства природных ресурсов мы разработали программу факультативных занятий. То есть любой учитель в любой школе Республики Беларусь может этот факультатив проводить. Мы проводим очень много семинаров, конференций именно для учителей, чтобы объяснить им, как нужно работать, что нужно, как преподавать.

# Образование в Беларуси # ООН # Дети # Ольга Чабровская # Европейский союз

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