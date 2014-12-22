Новости Беларуси. Не иначе как рождественское чудо можно назвать то, что случилось с трёхлетним малышом. В Гродненской области хирурги извлекли ножницы из сердца ребенка, который случайно на них упал.

В мировой практике такие случаи в 80% заканчиваются печально.

На этот раз только благодаря правильным действиям родственников, местных врачей и гродненских хирургов сегодня ребенок продолжает радоваться жизни.

Сегодня в семье Бальцюкевичей о недавней трагедии уже ничто не напоминает. Хотя совсем недавно жизнь мальчика буквально висела на волоске. Виной всему маникюрные ножницы, на которые малыш неудачно упал. Пробив грудную клетку, металлическое острие вонзилось прямо в сердце.

Взрослых в доме не было, поэтому во многом благодаря старшей сестре Диане мальчик и остался жить. Подхватив брата на руки, девочка побежала к местному фельдшеру.

Любовь Михальчик, фельдшер Пашковичского фельдшерско-акушерского пункта Вороновской центральной районной больницы:

Это для меня шок был, это страшно. Ребенок трехлетний. В области грудной клетки в косом направлении я увидела торчащие маникюрные ножницы. Ребенок адекватен, в сознании. На вопросы отвечает. Я спросила, больно ли ему. Он ответил, что не больно.

Мальчика поместили в реанимацию и стали готовить к операции. Поскольку случай уникальный, сюда приехали специалисты из областной больницы.

Александр Ануфриев, главный врач Вороновской центральной районной больницы:

Когда приехали областные специалисты, было принято решение оперировать здесь. Потому что районная больница оборудована в соответствии с теми нормативами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь детям и на районном уровне.

Операцию на сердце провел заведующий кафедрой детской хирургии Гродненского медуниверситета Виктор Ковальчук. По его словам, залогом успешного лечения стали профессиональные действия вороновских коллег.

Виктор Ковальчук, заведующий кафедрой детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета:

Был сразу же госпитализирован в реанимацию. Подключена вся аппаратура слежения за ребенком. Проводили все лечебные мероприятия своевременно и в срок. Было сработано врачами Вороновской ЦРБ в полном объеме, профессионально и адекватно.

Из реанимации ребенка перевели в детскую областную больницу. И уже сегодня, спустя совсем непродолжительное время после трагического случая, Саша полностью восстановися. И теперь дома со всей семьей готовится к Новому году. Правда, иногда вспоминает свои приключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.