В Гродно детям-сиротам и малышам с особенностями развития 18 декабря подарили настоящую новогоднюю сказку

Новости Беларуси. По-настоящему добрые дела 18 декабря творили в Гродно. Здесь детям-сиротам и малышам с особенностями развития подарили настоящую новогоднюю сказку. Сюда же пригласили и нескольких детишек с Донбаса, которые сейчас живут в областном центре.

Песни, танцы, сказочные герои и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой развлекали малышей. Более 100 юных участников представления получили сладкие подарки.

Дети:

Мне понравилось рассказывать стихи, мне понравился Дед Мороз.

Мне сегодня понравилось, как мы играли, замораживали. Мне все сегодня понравилось.

Рождественский утренник прошел в Доме-музее всемирно известной писательницы Элизы Ожешко. В конце XIX века она собирала у себя детей со всей округи.

Марина Игнатович, заместитель директора Гродненской областной научной библиотеки имени Е. Ф. Карского:

Ежегодно в канун Рождества она проводила такие праздники. В этот зал приходили дети из бедных семей, она наряжала елку и, конечно же, дарила всем подарки. И, зная о такой прекрасной традиции, сотрудники нашей библиотеки возродили и продолжают эту добрую традицию.

По словам организаторов, сегодняшний праздник – лишь начало большой рождественской программы. На протяжении всей недели воспитанников детских домов будут встречать здесь же, в доме Элизы Ожешко.

Гродненские мастера научат ребят делать игрушки своими руками и писать лирические рассказы. Для них организуют дефиле модной одежды, после которого все наряды останутся у детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.