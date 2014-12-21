Дети с лор-заболеваниями, вершившиеся после сложных операций к полноценной жизни, получили новогодние подарки

Новости Беларуси. Слушать поздравления они смогли недавно. 21 декабря подарки к Новому году получали дети с лор-заболеваниями, которые после сложных операций вернулись к полноценной жизни.

Он ходит в сад, собирает «Лего», любит животных. Сам придумал кличку любимому коту. Но услышать, как мурлычит Пушок, 5-летний Юра смог только после хирургической операции. У мальчика в голове специальный имплант. Это пугающее слово – ничто иное, как наиболее эффективный метод реабилитации глухих детей.

Любовь Прошина, сурдопедагог:

Внутренняя часть системы кохлеарной имплантации, на которой есть цепочка электродов. Это та часть, которая кодирует звуки, передает на внутреннюю часть, на имплант. И благодаря этому ребенок слышит и разговаривает.

Операция дорогостоящая. Одна такая система с электродами стоит порядка 20 тысяч евро. Но в нашей стране за возможность услышать ребенком мир звуков платит государство. Импланты устанавливаются на всю жизнь и не требуют замены.

Жанна Курак, заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ оториноларингологии:

Чем раньше выполнена кохлеарная операция, тем больше успехов в речевой реабилитации. Сама реабилитация не заканчивается хирургическим вмешательством. Это большой объем работы.

Эта высокоэффективная методика используется в стране с 2000 года. За 14 лет отоларингологами РНПЦ сделано около 450 операций. Самому маленькому белорусу, которому установили кохлеарный имплант, было чуть больше 8 месяцев.

А в канун Нового года те, кого чаще видят в белых халатах, в дружном хороводе с маленькими пациентами. Вот уже в пятый раз в РНПЦ устраивают настоящий детский праздник.

Данила Толчий:

Новый год – это праздник, Дед Мороз, елочка, Снегурочка, еще украшают улочку.

Ольга Крес:

Нам такие праздники очень нравятся. Они веселые, дети раскрепощаются здесь, знакомятся, учатся общению. Большое спасибо организаторам.

И какой Новый год без подарков. Каждый малыш сегодня ушел домой с полной «копилкой» сладких сюрпризов и впечатлениями от праздника. Но, пожалуй, для их родителей и врачей куда важнее просто слушать и знать, что тебя слышат.

Елена Данева:

Готовились усердно. Стишок приходилось репетировать, прогонять с ним все это. Он прямо бежал на этот праздник.

До операции они чуть могли расслышать звук реактивного самолета, громкий лай собаки или шум двигателя грузовика. А сегодня рапортуют Деду Морозу и Снегурочке о бое курантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.