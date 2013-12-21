Детский турнир по художественной гимнасте Baby Cup -2013 в Минске

Новости Беларуси. 2013 год - особенный для белорусской художественной гимнастики. Ровно 20 лет назад наша команда сделала первые шаги на международной арене. И уже с первых соревнований белорусы привезли первые медали в копилку отечественной художественной гимнастики. Еще один юбилей отмечает Национальный турнир по художественной гимнастике Baby Cup. Вот уже 15 лет этот конкурс считается самым массовым детским спортивным мероприятием среди стран СНГ, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Каждый год в столице собираются сотни девочек-гимнасток в надежде пройти отборочный тур. В этот раз количество спортсменов превысило отметку в четыре сотни. Благодаря такой популярности этого вида спорта, в столице строится новый Дворец художественной гимнастики и организаторы конкурса надеются, что в нем можно будет проводить гораздо более масштабные мероприятия.

Валерия Пыркина, гимнастка:

У нас танец Чунга-чанга. В танце мы делаем шпагат, галопы, колесо.

Эти соревнования интересны тем, что для зрителей и участниц был подготовлен сюрприз. Впервые в истории турнира Baby Cup юные грации будут выступать под живой звук. На соревнования спортсменки допускаются уже с трех лет. В таком возрасте дети еще не осознают всю серьезность состязания. Для них это скорее развлечение.

Все участницы поделены на возрастные группы от 3 до 10 лет. В программе предусмотрены не только групповые выступления, но и сольные.

Дарья Жук, гимнастка:

Я сегодня Пэппи. Моя Пэппи очень сумасшедшая. Она любит кувыркаться и танцевать.

Необычная постановка танца, эксклюзивные костюмы, оригинальные декорации. Каждая команда представляет настоящие мини-спектакли. Перед выходом на сцену мало кто вспоминает об изнуряющих тренировках, усталости и переживаниях. Все мысли только о победе.

Юные грации считают, что они занимаются самым красивым видом спорта, благодаря ему у девочек развивается гибкость, координация, сила и скорость, а главное - стройная фигура.

Почти все малышки просили родителей отдать их в гимнастику и ни одна из них не пожалела о своем решении.

За техникой танца следят строгие судьи. Вторая бригада оценивает артистичность движений и согласованность с музыкой. А третья следит за техникой исполнения элементов. Особое внимание уделяется синхронности гимнасток.