Как привить ребенку любовь к книгам?

А ваш ребенок с удовольствием читает книги? Или только после 5-го напоминания? Прививать малышу любовь к чтению не так уж и сложно, как думают многие родители. Несмотря на то, что без гаджетов не обходится сегодня ни один современный человек, и даже книги стали выпускать в электронном виде. Чтение - одно из необходимых условий для гармоничного развития ребенка, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Антон Янович:

Я научился читать, когда мне было 4 годика. Я ходил в детскую подготовительную школу и там научился читать. Я сначала учился читать по одной буквочке, а потом по слогам. Сейчас я уже целые слова читаю.

Привычка - вот, что нужно вашим детям. Стоит только войти во вкус, и удовольствие от результата будет поддерживать сам процесс. Для того, чтобы оно появилось у малыша, нужно начать с себя.

Ирина Колоцей, врач-дефектолог:

Если мама постоянно смотрит телевизор, то и ребенок будет смотреть телевизор. Один из главных способов привлечь внимание ребенка к книге: маме и папе ежедневно вслух читать для ребенка книги.

Большая ошибка родителей - принуждать ребенка к чтению. Часто книги, которые мы заставляем читать наших детей, интересны нам, но мылыши не разделяют нашего мнения.

Татьяна Кузьмич, психолог

Банальная фраза «ты не убрал игрушки, лучше бы книжку почитал» может создать для ребенка противовес и антипод игре. Или же в более старшем возрасте мы можем употреблять фразу «сегодня нам нужно прочитать страницу или две», которая подсознательно формирует у ребенка негативное отношение к чтению книги.

Неограниченный просмотр телевизора, как следствие - пассивность мышления. Большинство прорамм не несут для детей никакой пользы. Это касается и компьютерных игр. Если проводить время за монитором, то только за развивающей спокойно игрой.

Татьяна Кузьмич, психолог:

Многим родителям проще «откупиться» от ребенка. Они включают ему телевизор или покупают телефон или планшет, чтобы ребенок сам мог взаимодействовать с информационным носителем.

Просмотр мультфильмов уже вошел в привычку и знакомство с книгой происходит неохотно? Купите детям издание про мультяшных героев.

Татьяна Кузьмич, психолог:

Они не несут какой-то художественной ценности, но на начальном этапе, чтобы привлечь ребенка к чтению, их можно использовать. Если ребенок интересуется космосом, динозаврами, даже если это девочка, то не стоит давать ей книги про принцесс. Стоит учитывать склонности ребенка и его интересы.

Даже если ребенок совсем малютка, не думайте, что он не заинтересуется чтением. Самое время действовать. Принцип действия - чтение книги повсюду, - главный в вашем доме. У малыша должна быть возможность постоянного контакта с книгами. Разрешите ему играть с ними, рисовать в них и даже грызть. Купите доску для рисования и цветные мелки. Пусть дети сами пробуют выводить свои первые буквы.

Ходите с детьмя на книжные ярмарки, позволяйте им покупать книги, которые им по душе. Поставьте ребенку условие: одна книжка на его вкус, другая на ваше усмотрение. Если выбор ребенка будет не самым лучшим, вы можете быть уверенными, что половина из того, что он читает - это хорошая литература.