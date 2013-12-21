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  • В Минске в рамках благотворительной акции «Наши дети» воспитанникам детского дома № 6 подарили настоящую новогоднюю сказку

В Минске в рамках благотворительной акции «Наши дети» воспитанникам детского дома № 6 подарили настоящую новогоднюю сказку

21 декабря 2013 14:51
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается благотворительная акция "Наши дети". 21 декабря новогоднюю сказку подарили воспитанникам детского дома № 6 в Минске. Дед Мороз и волшебные персонажи провели веселые игры, показали новогоднее представление, ну и, конечно же, водили хоровод.

Не обошлось без подарков. Телевизор и сладости ребята получили из рук мэра города Николая Ладутько. Свои сюрпризы гостям приготовили и сами воспитанники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Савченко, директор ГУО «Детский дом №6 Минска»:
Это дети, которых мы поощряем за самые лучшие успехи в школе, за участие в общественной жизни, за участие в утренниках. У нас с 10 декабря по 10 января практически 2 раза в день проходят утренники с участием наших гостей и детей. У нас замечательные праздники в этом году.

Ольга Слаук:
Всегда очень интересно общаться с новыми людьми, иногда мы встречаемся с детскими домами и знакомимся между собой. В нашем детском доме проходило примерно 3-4 концерта, конечно было много подарков, было интересно смотреть на детей, у которых всегда были улыбки.

Алина Сябер:
Я очень люблю Новый год и думаю, что сегодня такие акции помогают почувствовать хорошее настроение, повеселиться.

Эльдар Андреев:
Счастье добавляется, настроение поднимается, думаю, это хорошо.

# Благотворительная акция # Дети

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