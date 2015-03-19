В Беларуси на оздоровление детей в летнее время планируют потратить 250 млрд рублей

Новости Беларуси. Четверть триллиона рублей – на оздоровление детей. Именно столько планируют потратить в республике на отдых ребят в летнее время. Большую часть средств составят дотации на путевки в лагеря. По словам специалистов, в нынешнем сезоне размеры государственной помощи будут увеличены.

В стационарный лагерь дотация составит 1 миллион 400 тысяч рублей, в лагерь с дневным пребыванием – 580 тысяч, а в профильные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием – 600 тысяч рублей.

Стоит отметить, что профильный и лагерь с дневным пребыванием государство дотирует практически на 90%. Поправить свое здоровье этим летом смогут около 350 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.