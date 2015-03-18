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Певец Стас Пьеха и модель Наталья Горчакова впервые показали сына

18 марта 2015 13:42
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Новости России. Фотомодель Наталья Горчакова выложила фотографию сына Петра на своей странице в Instagram.

Напомним, Петр появился на свет весной 2014 года, и только в конце августа продюсер Стаса Виктор Дробыш проговорился о рождении сына Пьехи.

Певец Стас Пьеха и модель Наталья Горчакова впервые показали сына-1

По данным российских изданий, осенью 2014-го певец и его избранница узаконили отношения в Испании, устроив скромную церемонию, на которую пригласили только родственников.
 
Читательница блога Натальи Горчаковой к одной из фотографий модели написала: «Искренне рада за вас со Стасом». На что молодая мама ответила лаконично: «Спасибо».

34-летний Стас Пьеха факт отцовства и женитьбы скрывает до сих пор.

С 26-летней моделью и диджеем Наталией Горчаковой Пьеха познакомился несколько лет назад в общей компании. Молодые люди начали встречаться, потом решили жить вместе.

Пьеха неоднократно признавался, что не любит, когда его личная жизнь становится достоянием общественности.

# Дети # Фотофакт # Звезды # Стас Пьеха # Наталия Горчакова

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