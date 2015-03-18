Певец Стас Пьеха и модель Наталья Горчакова впервые показали сына

Новости России. Фотомодель Наталья Горчакова выложила фотографию сына Петра на своей странице в Instagram. Напомним, Петр появился на свет весной 2014 года , и только в конце августа продюсер Стаса Виктор Дробыш проговорился о рождении сына Пьехи.

По данным российских изданий, осенью 2014-го певец и его избранница узаконили отношения в Испании, устроив скромную церемонию, на которую пригласили только родственников.



Читательница блога Натальи Горчаковой к одной из фотографий модели написала: «Искренне рада за вас со Стасом». На что молодая мама ответила лаконично: «Спасибо».



34-летний Стас Пьеха факт отцовства и женитьбы скрывает до сих пор.



С 26-летней моделью и диджеем Наталией Горчаковой Пьеха познакомился несколько лет назад в общей компании. Молодые люди начали встречаться, потом решили жить вместе.

