Видео: педиатр из США показал, как быстро успокоить плачущего ребенка

Доктор Роберт Си Хэмилтон утверждает, что техника под названием «Обхват» работает всегда без исключений.

Новости США. Педиатр из США заявляет, что нашёл чудо-способ держать ребёнка на руках таким способом, чтобы малыш перестал плакать. Этот метод может стать спасением для всех молодых родителей!

Доктор Хэмилтон, детский врач с 30-летним стажем, демонстрирует новую технику успокаивания плачущего ребёнка на нескольких пациентах. И она работает всегда!

Всего за 3 дня видео набрало более миллиона просмотров.

На видео: доктор берёт ребёнка на руки, скрещивает его ручки вокруг груди и крепко держит, раскачивая в разные стороны.

Доктор Хэмилтон:

Всё нужно делать очень мягко, быстрые прерывистые движения недопустимы. Держать ребёнка нужно на ладони, а не на кончиках пальцев. Я держу ребёнка под углом в 45 градусов и поддерживаю его при этом за подбородок.

Следует помнить, что данная техника работает только для малышей в возрасте до 3-х месяцев.

Потом они становятся слишком тяжёлыми для такого метода.