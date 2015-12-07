Видео: педиатр из США показал, как быстро успокоить плачущего ребенка
Новости США. Педиатр из США заявляет, что нашёл чудо-способ держать ребёнка на руках таким способом, чтобы малыш перестал плакать. Этот метод может стать спасением для всех молодых родителей!
Доктор Роберт Си Хэмилтон утверждает, что техника под названием «Обхват» работает всегда без исключений.
Доктор Хэмилтон опубликовал видеоурок на своём YouTube-канале в прошлое воскресенье.
Всего за 3 дня видео набрало более миллиона просмотров.
Доктор Хэмилтон, детский врач с 30-летним стажем, демонстрирует новую технику успокаивания плачущего ребёнка на нескольких пациентах. И она работает всегда!
На видео: доктор берёт ребёнка на руки, скрещивает его ручки вокруг груди и крепко держит, раскачивая в разные стороны.
Доктор Хэмилтон:
Всё нужно делать очень мягко, быстрые прерывистые движения недопустимы. Держать ребёнка нужно на ладони, а не на кончиках пальцев. Я держу ребёнка под углом в 45 градусов и поддерживаю его при этом за подбородок.
Следует помнить, что данная техника работает только для малышей в возрасте до 3-х месяцев.
Потом они становятся слишком тяжёлыми для такого метода.
Инструкция по выполнению «Обхвата»:
1. Сложите ручки малышка на груди.
2. Мягко закрепите ручки ребёнка одной своей рукой.
3. Возьмитесь за область подгузника другой рукой.
4. Нежно перемещайте ребёнка вниз-вверх, вперёд-назад.
Некоторые пользователи YouTube выразили свой восторг находке доктора, другие же начали писать неодобрительные комментарии.
Пользователь Pat McCann:
Если бы кто-нибудь скрестил мои руки на груди и поднял меня за ягодицы, я бы тоже обратил на это своё внимание!
Пользователь Black Socrates:
Может, это человеческая версия переноски котёнка за загривок?
Нашлись и шутники.
Пользователь musicisme656:
А этот способ работает со сварливой женой?
Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская