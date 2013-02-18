У учащихся 1 и 2 классов начались дополнительные каникулы

Новости Беларуси. Дополнительные каникулы начались сегодня у белорусских школьников. Недельная передышка в середине третьей четверти - привилегия учащихся 1 и 2 классов.

Это позволит не допустить у малышей перегрузки. Ребята на каникулах смогут отдохнуть от занятий и оздоровиться.

Для детей, которых в эти дни не с кем оставить дома, в школах будут работать дополнительные группы. Малыши будут не только досмотрены, но и получат полноценное горячее питание в школьных столовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.