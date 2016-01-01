В новогоднюю ночь несколько минских семей получили главные в жизни подарки – стали родителями

Новости Беларуси. Эта ночь стала по-настоящему волшебной для тех, кто сегодня стал родителями. Они получили, пожалуй, свой самый главный подарок.

Малыш, который родился в Новый год, это и есть самое настоящее чудо. Уже молодая мама Анастасия ждала появления своей дочки чуть позже, но маленькая Кира появилась на свет в первый же день 2016 года, чем порадовала не только маму, но и новоиспеченного отца.

Анастасия Шкурат, молодая мама:

Приехали мы к шести утра, и в 10.15 родилось наше маленькое солнышко. Сбросила фотографию, говорит, сидел, прослезился, полюбовался малышкой. Сейчас ждем под окошком.

Светлану с рождением малыша уже поздравил весь роддом. Новогоднюю ночь она встретила на обследовании – ждала появления малыша, ведь и срок подошел как раз 31 декабря, но Никита Сергеевич родился только 1 января в полдень.

Светлана Иванова, молодая мама:

Новый год, 12.00, я встретила на КТГ: мы записывали сердцебиение, у меня уже начались сильные схватки. Поэтому этот Новый год запомнится мне на всю жизнь.

В таких условиях и рожать не страшно, – говорят молодые мамы. Очень обходительный персонал и комфортные условия – то, что доктор прописал.

Кстати, и сам родильный дом № 5 еще совсем юн – 30 декабря его открыл президент Александр Лукашенко. На стадии вынашивания огромный центр находился 4,5 года. И под стать годам новая техника – в деле попробовали еще не всю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Святощик, врач родильного дома № 5 Минска:

Условия комфортные для самой роженицы, для врача. Нам ведь тоже удобно работать, когда есть соответствующее оборудование.

В 2015 году еще в старом корпусе родильного дома появилось на свет более трех тысяч малышей, а 2016-й – год, когда вполне может произойти самый настоящий бэби-бум. По крайней мере это одно из новогодних желаний врачей.