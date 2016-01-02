Безопасность школьников во время каникул: куда отдать ребенка, чтобы за него не волноваться

Новости Беларуси. Безопасность детей – тема, которая актуальна всегда, а в разгар зимних каникул – особенно. Как сделать отдых полезным и чем занимаются школьники во время отдыха.

За несколько минут до начала спектакля в «гримерках» юных артистов, как в настоящем театре: волнения и последние приготовления. Буквально через несколько минут 6-классница Лера превратится в сказочную Машеньку.

Валерия Овсеенко, исполнитель главной роли в спектакле:

Мне нравится. Здесь интересно. Здесь друзья находятся. Самое сложное, когда ты первый раз выходишь на сцену, волнуешься, что что-то не получится.

Почти два десятка танцевальных номеров, сотня костюмов, сказочные декорации и оригинальное световое решение. На сцене «борются» со злом и спасают Деда Мороза сразу 100 ребят – воспитанников брестской хореографической школы.

Масштабный мюзикл в исполнении мальчишек и девчонок стал настоящим новогодним бестселлером – при полном аншлаге ребята выходят на сцену уже в 19 раз. Грандиозное новогоднее шоу – своеобразная визитная карточка хореографической школы: уже седьмой год подряд учащиеся зимние каникулы проводят сначала в репетиционном зале, а после – на одной из главных сцен города.

Лилия Кречко, заместитель директора по хореографии Брестской хореографической школы:

Глядя на детей, я думаю, что им очень нравится, с удовольствием они идут. Скажем, что это полугодовой труд, начинающийся с самого начала учебного года.

А в экологическом центре Могилева ребята готовятся к необычной выставке. Все картины и панно здесь изготавливаются сугубо из природных материалов. Во время каникул ребята заняты полезными делами с утра и до вечера.

Ольга Пригодич, заместитель директора эколого-биологического центра детей и молодежи Могилева:

Мы так постарались организовать детский досуг, чтобы у них не было времени, чтобы они не только проводили его с пользой, не скучали ни секунды, но и занимались полезным делом. И, конечно же, безопасности здесь уделяется огромное внимание.

И какие каникулы без спорта в спортивной стране? В свои 12 могилевчанин Егор Люсиков – уже обладатель коричневого пояса по каратэ и чемпион Европы в своем возрасте.

Егор Люсиков, воспитанник секции карате:

Мне больше нравится тренироваться, а не ходить по улицам. К тому же сейчас такое время, когда на улице сильно не развлечешься. Тут каждый день можно прийти, даже если тренировки нет, можно для себя прийти и потренироваться.

Юлия Фильшенко, мама воспитанника секции карате:

Сейчас каникулы и, как правило, большинство детей находится без родительского присмотра, взрослых. Очень хорошо, что есть спортивные секции, куда, в принципе, любой ребенок может прийти, школьные лагери, большое внимание уделяют безопасности ребенка.

В этой секции праздников не бывает – работает она ежедневно. Благо желающих здесь тренироваться хоть отбавляй. А главное – в стране действует множество спортивных, хореографических, музыкальных групп и центров развития, в школах организованы лагеря дневного пребывания. И вопрос уже не куда записаться, а как все успеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.