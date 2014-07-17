Тренер по детскому плаванию: плаванием можно заниматься с трёх недель

Эти малыши ещё не научились говорить, но уже умеют плавать. В бассейне они чувствуют себя как рыба в воде. Не стоит бояться, что ваш ребёнок ещё слишком мал, чтобы отправляться с ним в бассейн. Чем раньше начнёте – тем здоровее будет ваше чадо!

Татьяна Рябинина, тренер по детскому плаванию:

Плаванием можно заниматься с самого рождения: с трёх недель. Это должен быть какой-то бассейн или ванна. Температура воды должна быть 36-37 градусов.

Ранние способности детей к плаванию объясняются тем, что девять месяцев малыш находился в воде в животике у мамы. Поэтому, встретившись с нашим миром, ему будет вдвойне приятно ощутить знакомые чувства и эмоции.

Татьяна Рябинина, тренер по детскому плаванию:

Детки помнят, когда находились в животе, плавали, эту задержку дыхания они помнят, и до трёх месяцев сохраняют этот навык. И когда детки приходят в три месяца в бассейн, с ними легко и просто: они ныряют, проплывают.

Ни для кого сегодня не секрет, что плавание приносит огромную пользу здоровью.

Татьяна Рябинина, тренер по детскому плаванию:

После выныривания идёт большой приток кислорода к мозгу. Оказывает большую пользу на внимание, также бассейн показан при дисплазии. А также при и гипертонусе мышц.

Детское плавание зародилось в Австралии в 1939 году. Его пользу обнаружила госпожа Тимерман. В жаркие летние дни доктор посоветовал ей брать с собой в бассейн ребенка. Тимерман увидела, что малыш буквально расцветает в воде. Это побудило написать её книгу, которая стала всемирным учебником по детскому плаванию.

Занятия в бассейне проводятся в группах не более 5 человек, чтобы инструктор мог уделить достаточно внимания каждой маме и малышу. Занятие длится около 30 минут. Сначала инструктор проводит разминку, а затем уж вместе с детьми плавает и ныряет.

Зачастую после бассейна малыши отправляются в сауну. Таким образом происходит закаливание детского организма.

Елена Драчёва:

Мы плаваем с самого рождения, и малышке очень нравится плавать. Она плавала сначала в ванной, где-то полгода. И ей очень нравилось. И видя такие эмоции у нее, хотелось, конечно, продолжать, так как в ванной уже тесно.

Жанна Гинзбург:

Мы пошли плавать, когда нам было 4 месяца. Ей нравится, мне тоже. И тем более у нас были показания. Мамы будут делать то, что ребёнку будет идти на пользу!

Кстати учёные доказали, что после занятий плаванием малыши прекрасно спят, а их аппетиту можно только позавидовать!

Татьяна Рябинина, тренер по детскому плаванию:

Детки приходят, с огромным удовольствием занимаются в бассейне, мамы тоже приходят. И самое главное — хорошее настроение! Это залог здоровья ребёночка!