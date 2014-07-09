На городском пляже в Борисове утонула школьница, в Калинковичах – 7-летний мальчик

Новости Беларуси. В Борисове на городском пляже утонула школьница. Учащаяся 7 класса отдыхала на берегу реки с двумя друзьями. По словам очевидцев, которые и вызвали на место происшествия спасателей, две девочки пошли купаться, погрузились под воду, после чего одна из них пропала из видимости, а вторая вышла на берег.

Чуть более четырех часов ушло у водолазов на то, чтобы найти тело погибшей девочки. Оно было обнаружено в семи метрах от береговой линии на глубине 2,5 метров.

Это уже второй подобный случай на этой неделе, когда на воде гибнут дети. Так, в Калинковичах утонул семилетний мальчик.

Он один отправился на рыбалку и упал в водоем. Находившиеся рядом дети сообщили об этом его отцу. Тот вытащил ребенка из воды и пытался его реанимировать. После мальчика доставили в больницу, где он скончался.

Спасатели в очередной раз напоминают о соблюдении правил поведения на водоемах. Под особым контролем должны находиться дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.