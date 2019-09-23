«Всё, что не найдут в учебнике». Рассказываем про новое мобильное приложение для детей с интерактивной картой

Справочник и путеводитель в одном флаконе! С новым мобильным приложением «Белкартографии» знакомиться с достопримечательностями и знаковыми местами нашей страны будет проще и быстрее. В интерактивной карте можно получить сведения о театрах, музеях, парках и спортивных комплексах столицы. В сервисе по категориям систематизированы более 200 объектов. К каждому – краткая информация: название, адрес, ссылка на официальный сайт, фотографии и аудиогид.

Работу над проектом начали еще в марте. В основу разработки «Открой Минск» легла ранее изданная предприятием детская карта столицы. Над созданием познавательного контента корпели десятки сотрудников: редакторы, корректоры и картографы. Сначала создали веб-ресурс, но на этом решили не останавливаться.

Алла Бенедиктович, заместитель директора по производству РУП «Белкартография»:

На карту наносили объекты. Если объект представляет собой некое юридическое лицо, выходили на него, запрашивали информацию, нам предоставляли видео-, аудиоматериалы, фотографии – мы это все помещали на карту.

Один из разделов мобильного приложения посвящен знаковым местам и выдающимся объектам Синеокой. Карта «Мая Радзіма Беларусь» расскажет о символике государства и истории страны. А еще в путеводителе собрана информация о древних городах, о выдающихся деятелях, народных промыслах и ремеслах. Разработчики уверены, учителя смогут использовать ресурс в образовательном процессе.

Татьяна Прокопович, ведущий редактор РУП «Белкартография»:

Моя задача была оживить эту карту и сделать ее доступной для детей, то есть рассказать по ней все, что дети не найдут в учебнике или им не расскажут на уроках географии или по курсу «Человек и мир». Это было сделано с любовью к Беларуси и к детям.

Карта опубликована на русском и белорусском. С помощью сервиса можно отправиться в виртуальное путешествие по национальным заповедникам и паркам. Елена Кутузова, корреспондент:

Самое интересное то, что вызовет восторг и у взрослых, и у детей – элементы дополненной реальности. Чтобы погрузиться в виртуальный мир, нужно использовать функцию сканирования и атлас. Просто наводим телефон на страницу и появляется зверь.