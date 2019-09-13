«Это, действительно, ангелочки, потому что общение с ними делает тебя чище». Здесь живут особенные дети

Врачи поставили диагноз, общество – крест, а в этом доме-интернате минусы оборачивают в плюсы. К «солнечным детям» Андрей Викторович попал 3 года назад и собрал вокруг себя команду с большим сердцем. Андрей Жданович, директор ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития», «Минчанин года-2019»:

Месяц назад ребенок не мог игрушку держать, не мог в темп какую-то мелодию в барабан постучать, а спустя месяц-полтора, он уже пару ударов попадает в темп.

Инструкторы, дефектологи, воспитатели и волонтеры трудятся над реабилитацией физической и духовной. Многим малышам из этого паллиативного отделения врачи давали месяц, а они радуются жизни уже четвертый год!

Ирина Демидович, медицинская сестра ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития»:

Мы для них мамы и папы, бабушки и дедушки, мы всех очень любим. Детки некоторые у нас, вообще, не ходили. После того, как с ними стали заниматься, вертикализировали, они стали ходить с поддержкой. Очень помогает общение с животными, когда издают звуки, они пытаются их повторить.

Инициативный директор совместно со Свято-Елисаветинским монастырем создал сенсорный сад. Контактный зоопарк в окружении эдемских пейзажей дарит гармонию.

Благодаря таким адаптивным грядкам, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата могут стать ближе к природе. В постоянной программе иппотерапия и доготерапия. Здесь каждый день прожит со смыслом.

Светлана Шайдарова, воспитатель ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития»:

Тимофей пришел к нам и сам ложкой не кушал. И мы его приучаем есть ложкой, учим умываться, чистить зубы и играть с игрушками. У него чувствуется потенциал и мы стараемся его развивать.

Татьяна Алябьева, сестра сестричества в честь преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы:

Есть и духовное кормление, наши детки принимают участие в богослужениях. Мы также много путешествуем, посещаем театры, музеи, различные мероприятия, даже есть инклюзивные балы, куда мы тоже выезжаем с нашими детками. Они замечательно рисуют, многие поют, танцуют, они очень музыкальные.

Яше есть, с кого брать пример. Одного из подопечных, несмотря на шизофрению, удалось социализировать. Теперь парень работает поваром и живет в своей квартире. Конечно, таких историй единицы. Но для «Минчанина года» – это особая гордость.

К слову, многие молодые няни эмоционально перегорают. Директор никого не уговаривает, но позволяет посмотреть на жизнь с другой стороны.

Андрей Жданович:

Многие сотрудники сюда приходят и долго работают: по 30-35 лет. Уходят со слезами на глазах, многие приезжают, звонят и спрашивают, как там дети, как там Паша, Маша, потому что очень много положительной энергии эти дети могут отдать персоналу, который их обслуживает. Как говорят, есть люди-вампиры, а наши дети, наоборот, отдают эту энергию окружающим людям.

Татьяна Алябьева:

Когда ты общаешься, ты понимаешь, что это, действительно, ангелочки, потому что общение с ними делает тебя чище. Один человек мне так сказал: «Я понял, что в этой жизни нужно успеть что-то сделать, не только для себя и для других».