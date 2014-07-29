Создаем вкусное лакомство: шоколадные колбаски

Сейчас вы уйдете на работу, а мы с детьми будем готовить атрибут счастливого советского детства.

Те, кому немного за тридцать, наверняка помнят вкус шоколадной колбасы, приготовленной мамой.

Попробуем классический рецепт - с печеньем, шоколадом, какао, маслом, орехами и козинаками. Готовить нужно быстро, чтобы вкусные ингредиенты попали сначала все-таки в колбасу а уже потом - в животики поварят.

Печенье подойдет сухое. Нужно разломать его на кусочки. Это можно делать разными способами.

В песочную крошку добавляем измельченные орехи, козинаки, можно добавить изюм, цукаты, семечки. Перемешиваем и отставляем в сторону.

Теперь работа для мам. Растапливаем полпачки сливочного масла и полплитки шоколада. Добавляем пару столовых ложек какао и чуть-чуть молока. Доводим нашу ароматную смесь почти до кипения, снимаем с огня и выливаем в крошку из печенья и вкусностей.

Особо нетерпеливые могут попробовать шоколадный фарш прямо сейчас, потому что терпение нам еще понадобится.

Оставшийся после снятия пробы фарш выкладываем в пакет, формируем колбаски и отправляем в морозильник. На несколько часов, а лучше - на ночь.

И уже утром вы сможете отрезать кусочек так похожей на сервелат шоколадной колбаски, приготовленной, вместе с мамой. Как в детстве! С той разницей, что в это раз мамой будете уже вы.