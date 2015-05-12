Преподаватели театральной студии Николай Лавренок и Антон Мишутин: У нас нет цели сделать из ребёнка актёра, мы развиваем его личность и душу!

Спальный район Минска. Первый этаж многоэтажки. Мало кто знает, что здесь находится необычный театр.

Театр начинается с вешалки. На ней вы не найдёте костюмов для взрослого человека. Дело в том, что все актёры этого театра - дети. Учащиеся театральной студии.

Николай Лавренок, преподаватель театральной студии:

Не стоит цели сделать каждого ребёнка актёром. Это невозможно, да и в общем-то не нужно. Самое главное - развитие его личности, души.

Николай по профессии - переводчик, Антон - инженер. Оба - выпускники театральной студии, в которой сейчас преподают. Они не ставят цели воспитать из своих учеников профессиональных актёров. И радуются, когда на премьере, что-то идет не по сценарию.

Немало выпускников студии служат в театре или работают в кино.