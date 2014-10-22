Советы родителям, решившим дать своему ребенку странное или необычное имя

Зевс-Персей, Оскар и Ника – это не названия древнегреческих мифов и знаменитых кинофестивалей. Это имена обычных белорусских детей. Чем руководствуются родители при выборе имени своему малышу и как ему потом с этим именем жить? Над этим вопросом чаще всего задумываются бабушки и дедушки.

Анна Грановская, психолог:

Это вполне естественное желание родителей: дать уникальное имя своему ребёнку, потому что для родителей дети - это самое лучшее, что у них есть. Но тем не менее, когда родители дают ребёнку имя, нужно помнить о двух важных вещах: первое - имя должно быть благозвучное, второе - оно не должно вызывать насмешек.

Пятерку популярных женских имен возглавляет София. На втором месте Елизавета. Анна, Валерия и Мария – держатся в топе популярных. Из необычных – Дарина, Злата, Мирослава, Амелия, Илария и Агнешка. Данелия, Мара, Кассия и Эстрелья-София – девочки, рожденные в этом году. Тройное имя носит только одна юная минчанка – Анна-София-Фрида, уж точно никогда не повторится в школьном журнале.

Рядом с Николь замечена Наталья. Всего одна за год. Среди мужских имен второй год подряд самое востребованное имя – Артем. За ним следуют Алексей, Иван, Александр и Даниил. Новорожденные Елисей, Эмиль и Озан-Дэниз. Аднан, Хамад, Амир и Дарий. Один Абдурахмон, Акрам, Гордей и Мечислав.

Наталья Смолер, ведущий специалист отдела ЗАГС Партизанского района:

Бывают случаи, когда приходят, и все-таки меняют имя, либо оставляют одно. Двойное имя для ребенка неудобно как в детском саду, так и в школе.

Называть детей в честь кумиров стало уже традицией. Только наши звезды или спортсмены завоюют очередную награду, - у них появляются тезки по все стране. Например, в честь трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, родители все чаще и чаще стали называть девочек Дарьями. И в этом есть, конечно, положительная символика.

Иногда родители понимают, что погорячились с экзотическим именем для своего чада и меняют его на более простое.