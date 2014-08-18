Детская площадка «Триангулянка» появилась на улице Азгура в Минске

Новости Беларуси. Новая детская площадка с дизайнерскими игровыми элементами появилась на улице Азгура. «Триангулянка» – так называется это, на первый взгляд, непонятное сооружение.

Веселая горка-геосфера предназначена для детей до 12 лет. Здесь ребята могут без опаски хвастаться своими навыками альпинистов, ведь от неприятного падения их защитит разноцветная сетка.

Сейчас «Триангулянка» находится во внутреннем дворике мемориального музея-мастерской имени Заира Азгура, но уже вовсю идет подготовка будущей площадки для веселого аттракциона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Филиппов, заместитель директора ГУ «Мемориальный музей-мастерская имени З. А. Азгура»:

Собирали прямо здесь это все, во дворе. Здесь пока временно и стоит этот объект. Как только будут закончены бетонные работы снаружи, при входе в музей, это будет установлено там.