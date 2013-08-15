Новости России. Школьники Крупского района стали участниками летней Международной аэрокосмической школы в российском Башкортостане. Юные поклонники Вселенной собираются здесь второй год подряд. Идея создания лагеря принадлежит уроженцу Крупского района, дважды герою Советского Союза Владимиру Коваленку. Кстати, именно по его приглашению дети из Беларуси, а точнее учащиеся Хотюховской школы, посещают уникальный лагерь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Десять дней школьники пополняли свои знания по «космических дисциплинам», изучали историю и концепцию развития авиационной техники, встречались с летчиками.

На родину делегация вернулась не только с багажом ценной информации, но и подарками. Собранные материалы пополнят экспозицию Музея космонавтики, работающий в Хотюховском учебном заведении.

Елена Коваленок, учащаяся ГУО «Хотюховский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Крупского района»:

Нам проводили разные лекции, мероприятий было очень много (спортивные, различные). Было очень интересно, познавательно.

У нас музей есть, я здесь экскурсовод. Поэтому эта поездка – мне большой плюс.

Василий Трепов, учащийся ГУО «Хотюховский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Крупского района»:

Мы ездили в авиационный университет, там проводили лекции по частям самолета, моторам. Было очень познавательно, мы получили огромные знания на тему космонавтики.

Василий Борисенко, директор ГУО «Хотюховский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Крупского района»:

У нас остались самые лучшие впечатления о Республики Башкортостан. Мы привезли очень много материалов, особенно фотографий. В этом месяце мы пополним экспонатами наш музей.